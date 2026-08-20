Le free-to-play GTA-like Ananta donnera de ses nouvelles lors de la Gamescom

Le free-to-play de la conférence, ce sera lui

On ne l’attendait pas forcément pour ce rendez-vous avec le Tokyo Game Show en ligne de mire, mais c’est oublier à quel point Geoff Keighley est friand de jeux du genre, qui apparaissent à chacun de ses shows (car après tout, ça paye bien). Ananta sera donc présent lors de l’ouverture de l’Opening Night Live à la Gamescom 2026, qui aura lieu le 25 août prochain dès 20 heures.

On doute y apprendre une date de sortie pour le jeu, mais cela sera peut-être l’occasion d’annoncer un premier essai public comme une bêta, allez savoir. Les nouvelles images nous donneront au moins un peu plus d’indices sur ce que le jeu aura réellement à proposer manette en mains. À savoir si depuis sa dernière apparition en 2025, le jeu a conservé tous ses hommages très appuyés à certains jeux (Marvel’s Spider-Man en était l’exemple le plus criant), au risque de perdre sa propre identité qui reste encore difficile à définir.

Ananta est pour l’instant prévu sur PC, PlayStation 5 et mobiles.