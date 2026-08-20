Le free-to-play GTA-like Ananta donnera de ses nouvelles lors de la Gamescom
En dépit de ses influences évidentes, que ce soit du côté de GTA (avec un premier trailer qui parodiait celui de Rockstar), de Spider-Man ou des jeux de HoYoverse (et ceux des concurrents), Ananta promet d’être un free-to-play pas réellement comme les autres, puisqu’il ne proposera pas de mécanique de gacha pour obtenir les différents personnages. Un détail qui suffit à attirer l’attention, même si le jeu a surtout marqué les esprits via son ambition. Et on s’apprête désormais à en voir bien plus.
Le free-to-play de la conférence, ce sera lui
On ne l’attendait pas forcément pour ce rendez-vous avec le Tokyo Game Show en ligne de mire, mais c’est oublier à quel point Geoff Keighley est friand de jeux du genre, qui apparaissent à chacun de ses shows (car après tout, ça paye bien). Ananta sera donc présent lors de l’ouverture de l’Opening Night Live à la Gamescom 2026, qui aura lieu le 25 août prochain dès 20 heures.
On doute y apprendre une date de sortie pour le jeu, mais cela sera peut-être l’occasion d’annoncer un premier essai public comme une bêta, allez savoir. Les nouvelles images nous donneront au moins un peu plus d’indices sur ce que le jeu aura réellement à proposer manette en mains. À savoir si depuis sa dernière apparition en 2025, le jeu a conservé tous ses hommages très appuyés à certains jeux (Marvel’s Spider-Man en était l’exemple le plus criant), au risque de perdre sa propre identité qui reste encore difficile à définir.
Ananta est pour l’instant prévu sur PC, PlayStation 5 et mobiles.