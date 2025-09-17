Dispatch : La relève super-héroique du jeu narratif à la Telltale sortira le 22 octobre, avec deux premiers épisodes

De la vie de héros à la vie de bureau

Pour celles et ceux qui tombent sur Dispatch pour la première fois, notez qu’il s’agît là d’un jeu narratif présenté comme une comédie « de travail », comme si le genre super-héroïque rencontrait The Office (le parallèle est très grossier), mais avec un peu moins de second degré et plus de jurons.

On y incarnera Robert Robertson, sorte d’Iron Man sans la fortune ni l’intelligence, qui va se blesser au combat et être privé de son armure. Pour continuer à payer les factures, il se tourne alors vers un travail administratif dans ce même monde de super-héros, où il agira en tant qu’agent de liaison pour un groupe d’ex-criminels, qui tente de diminuer sa peine carcérale en effectuant quelques travaux d’intérêt généraux. Une équipe de raté en quelque sorte, dont la morale n’est pas glorieuse, avec de fortes personnalités.

En dehors des segments narratifs où l’on effectue des choix comme dans les jeux Telltale, Dispatch nous demandera de réellement nous occuper de cette équipe peu reluisante en l’envoyant effectuer des missions sur le terrain. Comme dans un jeu de gestion, vous devez envoyer les bons agents aux bons endroits selon les demandes pour faire en sorte que les choses se passent bien, ce qui ne sera pas toujours le cas avec d’ex-super-vilains.

Il faudra bien prendre en considération les caractéristiques de chaque profil pour tirer les plus grandes forces de vos agents. Ces derniers pourront augmenter en niveau au fil des missions accomplies, et c’est à vous de guider leur progression via des points de compétences à attribuer. Le tout est entrecoupé par des mini-jeux de hacking, parfois au beau milieu d’une scène d’action, comme celle à laquelle on a pu assister et qui demandait d’effectuer des choix typiques d’un jeu Telltale, avec quelques issues possibles. Un ensemble qui semble bien fonctionner, servi par une direction artistique qui fait mouche, une bande-son qui à ne pas sous-estimer et surtout un beau panel de personnages.

Pour donner vie à tout ce beau monde, Adhoc a mis les petits plats dans les grands en réunissant un casting 5 étoiles, composé aussi bien de stars d’Hollywood que de voix très connues dans le jeu vidéo. Des personnalités très différentes car même si Adhoc voulait viser un grand public, avec un jeu qui ressemble à une série TV, il voulait aussi intégrer des personnes bien connues de l’industrie du jeu vidéo pour célébrer cette industrie. On y retrouve notamment :

Aaron Paul (Breaking Bad)

Laura Bailey (The Last of Us Part II, Critical Role)

Jeffrey Wright (The Batman)

Erin Yvette (Hades II)

Travis Willingham (Marvel Rivals, Critical Role)

Matthew Mercer (Final Fantasy VII Rebirth, Critical Role)

Alanah Pearce (Cyberpunk 2077)

Joel Haver

Jacksepticeye

Lance Cantsopolis

Yung Gravy

Thot Squad

Mayanna Berrin

Et si vous remarquez que l’on trouve ici pas mal de membres du collectif Critical Role, c’est bien normal. Ce dernier a rejoint le projet pour l’aider à en voir le bout, afin de mieux assurer l’avenir du studio, qui va travailler sur un jeu situé dans le monde d’Exandria (l’univers Donjons & Dragons créé par Critical Role) durant les prochaines années. Pas plus d’informations pour le moment à propos de ce projet.

Quand sortiront tous les épisodes de Dispatch ?

Cette présentation a également été l’occasion d’assister à la diffusion d’une nouvelle bande-annonce que vous pouvez voir ci-dessus, qui précise la date de sortie du jeu. Dispatch est donc attendu pour le 22 octobre prochain sur PC ainsi que sur PlayStation 5, et sera vendu au prix de 29,99 €, contre 39,99 € pour l’édition Deluxe, qui contiendra un artbook numérique et 4 comics numériques.

Mais vous ne verrez pas l’entièreté de Dispatch à cette date. Continuant sur la lancée de Telltale, Adhoc a décidé de sortir les épisodes du jeu de manière hebdomadaire. Dès le 22 octobre, vous n’aurez accès aux deux premiers, et il faut s’attendre à ce qu’un épisode dure environ une heure.

Le studio précise que le format épisodique n’a pas forcément convaincu par le passé car les épisodes étaient trop espacés entre eux, et le public ne savait pas tout le temps même pas quand le prochain épisode pourrait sortir. Avec Dispatch, ce problème n’existe plus puisque vous aurez droit à deux épisodes par semaine jusqu’au 12 novembre, où le huitième épisode servira de conclusion. Voici les dates de sortie des épisodes de Dispatch :

Épisode 1 & 2 : 22 octobre

Épisode 3 & 4 : 29 octobre

Épisode 5 & 6 : 5 novembre

Épisode 7 & 8 : 12 novembre

Nick Herman s’exprime à propos de ce choix :

« Le format épisodique permet de se plonger facilement dans l’histoire, de la suivre sans difficulté et de la partager facilement avec ses amis. Nous voulons que le lancement de Dispatch soit un « rendez-vous ludique », mais avec la cadence hebdomadaire d’une série télévisée, plutôt que de demander aux gens d’attendre des mois entre chaque sortie. »

Rendez-vous donc le 22 octobre prochain pour assister au début de Dispatch, sur PC via Steam et PS5.