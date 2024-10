Malgré les rumeurs, Telltale dément l’annulation de The Wolf Among Us 2

Quand on crie au loup

On le sait, la situation n’est pas au beau fixe chez Telltale. Entre de multiples licenciements et un The Wolf Among Us 2 qui se montre bien trop timide, il est facile de conjecturer tout et n’importe quoi sur l’avenir du studio. C’est le site Glichted qui s’est risqué à cet exercice en évoquant une potentielle annulation du prochain jeu du studio. Une information apparemment sans fondement qui aurait été beaucoup reprises, forçant Telltale à sortir de son silence. Le studio a donc réagi via Eurogamer en indiquant que tout cela était faux :

« De manière générale, nous ne commentons pas les rumeurs et les fils de discussion Reddit non fondés. Mais le développement de The Wolf Among Us 2 continue et nous serons ravis de partager davantage d’informations sur le jeu avec les fans de Telltale et notre communauté lorsque le moment sera venu. »

Et ce moment se fait attendre. Ces derniers temps, le jeu ne se montre qu’avec de rares images fixes, mais l’espoir de le voir apparaître une nouvelle fois en mouvement lors des prochains Game Awards n’est pas encore totalement mort. On croise les doigts.