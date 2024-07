The Wolf Among Us 2 a droit à deux images inédites, sans aucune nouvelle concernant la date de sortie

Le loup rôde dans les ruelles

Le 12 juillet dernier, Telltale fêtait son vingtième anniversaire, ou plutôt celui du Telltale initial, pas celui qui est revenu d’entre les morts. Pour marquer le coup, même s’il ne peut pas encore donner beaucoup de nouvelles de l’avancée du jeu, le studio a décidé de mettre en ligne deux images inédites de The Wolf Among Us 2.

Sur ces deux clichés très sombres, on y voit un Bigby déterminé… et c’est tout. Difficile de vraiment se faire une idée de ce qui attend notre grand méchant loup pas si méchant, si ce n’est une enquête dangereuse au sein de la ville de Fableville. C’est peu, surtout après tout ce retard, mais les fans du premier épisode ne sont désormais plus à quelques mois ou années de près.