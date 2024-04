The Wolf Among Us 2 refait timidement surface avec quelques images inédites en plus

Bigby reprend l’enquête

Est-il possible que The Wolf Among Us 2 fasse reparler de lui plus concrètement dans les semaines à venir ? Peut-être bien, étant donné que Telltale a confié à Geoff Keighley le soin de partager quatre nouvelles images de son prochain titre, codéveloppé avec AdHoc Studio. Rien de très neuf sur ces screenshots, qui nous montrent un Bigby qui broie toujours du noir et qui enquête, mais revoir le titre après tant de temps est une bonne nouvelle.

Puisque c’est le producteur du Summer Game Fest qui fait le relai de ces images, l’idée de voir le titre être présent au sein du lineup de la conférence du 7 juin est crédible. On croise les doigts, ne serait-ce que pour l’équipe de développement qui doit travailler sur ce jeu dans des conditions pas forcément évidentes suite aux récents licenciements.

The Wolf Among Us 2 n’a toujours pas de date de sortie.