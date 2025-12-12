Le film Street Fighter montre quelques images avec tout son casting, et on ne sait pas quoi en penser
Publié le :
2 commentaires
Rédigé par Jordan
Peut-on réellement adapter Street Fighter au cinéma sans une grosse dose de second degré ? Pas sûr, et c’est peut-être pour cela que le casting de ce prochain film est aussi surprenant qu’éclectique. Tout ce beau monde était réuni hier soir lors des Game Awards pour présenter un premier aperçu du long-métrage, dont le tournage s’est terminé il y a peu de temps. Et ici, on vous laisse seuls juges.
Tant qu’il y a de la bagarre…
On ignore quoi penser de ce premier aperçu de Street Fighter, étant donné qu’il se contente surtout de passer en revue l’énorme casting du film, avec des costumes qui feront sans doute parler d’eux. On sent d’ores et déjà que tout le monde va cabotiner durant le peu de temps d’écran que chacun aura, et que tout aura l’air un peu concon, mais finalement, c’est peut-être ce qu’il faut dans un tel projet, tant qu’il y a de la bonne bagarre. Entre 50 Cent, Cody Rhodes, Noah Centino et Jason Momoa, on imagine que l’on sera bien servi de ce côté.
Pour avoir un meilleur aperçu de tous les personnages, Capcom et Legendary ont publié des images promotionnelles pour chaque personnage, donnant une meilleure idée du look de chacun. C’est un peu plus propre que dans la vidéo, même si on échappe pas au côté très cosplay de l’exercice (difficile à éviter dans ce cas).
Le film Street Fighter devrait sortir dans les salles obscures dans le courant du mois d’octobre 2026 (le 16 aux Etats-Unis).
Cet article peut contenir des liens affiliés