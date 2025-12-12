Le film Street Fighter montre quelques images avec tout son casting, et on ne sait pas quoi en penser

Tant qu’il y a de la bagarre…

On ignore quoi penser de ce premier aperçu de Street Fighter, étant donné qu’il se contente surtout de passer en revue l’énorme casting du film, avec des costumes qui feront sans doute parler d’eux. On sent d’ores et déjà que tout le monde va cabotiner durant le peu de temps d’écran que chacun aura, et que tout aura l’air un peu concon, mais finalement, c’est peut-être ce qu’il faut dans un tel projet, tant qu’il y a de la bonne bagarre. Entre 50 Cent, Cody Rhodes, Noah Centino et Jason Momoa, on imagine que l’on sera bien servi de ce côté.

Pour avoir un meilleur aperçu de tous les personnages, Capcom et Legendary ont publié des images promotionnelles pour chaque personnage, donnant une meilleure idée du look de chacun. C’est un peu plus propre que dans la vidéo, même si on échappe pas au côté très cosplay de l’exercice (difficile à éviter dans ce cas).

Le film Street Fighter devrait sortir dans les salles obscures dans le courant du mois d’octobre 2026 (le 16 aux Etats-Unis).