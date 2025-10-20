Le film Sleeping Dogs avance enfin, avec une première version du script

Hollywood doit encore être convaincu

C’est l’acteur lui-même qui a donné quelques nouvelles du projet Sleeping Dogs au cinéma, quelques mois après avoir manifesté son intérêt pour celui-ci. Dans un nouveau tweet, Simu Liu confirme que le script du long-métrage est désormais prêt, du moins une première version. Pour autant, la vraie bataille commence maintenant. Liu indique avoir des bons rapports avec Square Enix, qui possède la licence, mais que ce sont maintenant les studios de cinéma qui doivent être convaincus :

« Ils sont absolument géniaux [Square Enix], ce sont les studios qui ne semblent pas comprendre à quel point cette propriété intellectuelle est importante MAIS nous y arriverons. »

Et ce n’est pas une mince affaire étant donné que c’est justement là que Donnie Yen bloquait à l’époque. Au moins, l’acteur semble être vraiment investi dans ce projet et nul doute que son nom pèsera dans la balance auprès des pontes de Hollywood.