Le film Call of Duty a trouvé ses scénaristes et son réalisateur, avec le créateur de la série Yellowstone

À peine la fusion entre Paramount et Skydance entamée, le nouveau PDG David Ellison s’est rué sur la signature d’un contrat autour d’un film Call of Duty, un projet qui se trame à Hollywood depuis pas mal d’années. Il devient enfin concret, et avance même plus vite que prévu. Quelques semaines après l’annonce, le long-métrage décroche déjà un réalisateur et des producteurs de poids, comme nous l’apprend le site Deadline.
Sans Philippe Etchebest à l’affiche cette fois
Pour s’assurer que le film Call of Duty voit le jour, Paramount est allé chercher des noms qui pèsent un peu dans le milieu, comme Taylor Sheridan, aujourd’hui connu comme étant le créateur de la série Yellowstone. Il agira ici en tant que producteur, mais aussi en tant que scénariste sur ce long-métrage.
Pour réaliser ce dernier, Deadline indique que Paramount a fait appel à Peter Berg. Un nom un peu moins connu, mais il suffira de jeter un rapide coup d’œil sur son CV pour comprendre pourquoi il a été choisi ici. Le réalisateur compte parmi ses réalisations des films comme Du sang et des larmes, Battleship ou Traque à Boston, soit pas mal de films d’actions (et pas que des chefs-d’œuvre) qui collent à ce que l’on peut attendre d’un film Call of Duty. Et vu la manie qu’a le réalisateur de produire des films mettant en avant
Marky Mark Wahlberg, on ne serait pas étonné de le voir être la tête d’affiche de cette adaptation.
Berg va lui aussi participer à l’écriture, ce qui ne sera pas la première collaboration des deux amis, qui ont déjà travaillé ensemble sur Hell or High Water ou Wind River. Un duo qui se connait bien, et qui a maintenant entre les mains l’un des projets de Hollywood les plus surveillés.
Date de sortie : 14/11/2025