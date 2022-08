Le film BioShock pour Netflix a trouvé son réalisateur et son scénariste

On a toujours pas de nouvelles du futur jeu BioShock, que l’on sait pourtant être en préparation, mais l’avenir de saga s’écrira aussi sur le petit écran et le projet semble bien avancer. Il y a quelques mois, Netflix avait annoncé la mise en chantier d’un film BioShock, sans donner plus de détails sur cette adaptation. Mais les choses sont en train de s’accélérer en coulisses, puisque le film vient de trouver son réalisateur, et celui-ci n’est clairement pas un inconnu.

De quoi être rassuré ?

BioShock — our live-action feature film adaptation of the renowned video game franchise — will be directed by Francis Lawrence (I Am Legend, The Hunger Games: Catching Fire, Slumberland) from a script written by Michael Green (Logan, Blade Runner 2049, American Gods). pic.twitter.com/mDh4ut6ayJ — Netflix (@netflix) August 25, 2022

C’est Netflix qui a annoncé la nouvelle sur Twitter en déclarant que le film BioShock à destination de la plateforme de SVOD sera réalisé par Francis Lawrence. On connait le réalisateur pour son travail sur le film I Am Legend avec Will Smith, ou encore sur plusieurs films de la saga Hunger Games, ainsi que sur Red Sparrow, toujours avec Jennifer Lawrence.

Un poids lourd donc, du moins à l’échelle de la plateforme (et pour une adaptation de jeu vidéo), d’autant plus qu’il sera aidé par un script de Michael Green, qui a lui aussi un beau CV. Il a notamment œuvré aux scripts de Logan ou Blade Runner 2049 (on effacera de notre mémoire sa contribution au film Green Lantern).

On attend maintenant des premières annonces concernant le casting du film, avec, on l’espère, un début rapide pour la production.