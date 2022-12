BioShock : Cloud Chamber recrute Liz Albl (Far Cry, Watch Dogs) pour travailler sur l’écriture du prochain jeu

On aurait tendance à l’oublier quelque peu avec tout ce qui se passe dans l’industrie, mais un nouvel épisode de la série BioShock est bel et bien en production au sein du studio Cloud Chamber. La dernière fois que l’on a entendu parler du jeu, c’est il y a maintenant un an, avec des fuites concernant le cadre de cet épisode et les ambitions affichées par le studio. Aujourd’hui, c’est une annonce un peu plus officielle qui nous parvient, avec l’embauche du narrative lead sur le projet.

D’Ubisoft à BioShock

The dream is real! So happy to announce I've joined Cloud Chamber as Narrative Lead on BIOSHOCK ⚡ pic.twitter.com/tdNfvar7x2 — Liz Albl (@mslizalbl) December 7, 2022

C’est donc Liz Albl qui occupera ce poste au sein de Cloud Chamber et qui travaillera désormais à l’élaboration du prochain jeu BioShock. Si son nom ne vous dit rien, vous êtes peut-être plus familier avec son travail : on a pu voir son nom passer dans les crédits de Far Cry 4, Far Cry 5 ainsi que Watch Dogs Legion.

Ce que l’on retiendra surtout de cette annonce, c’est que le prochain jeu est encore très loin d’être abouti. Le fait que le studio recrute encore activement pour des postes aussi importants laisse penser que ce n’est pas demain que l’on verra cet épisode. On a même plus de chances de voir le film adapté de la licence avant ce prochain jeu (et oui, c’est triste).