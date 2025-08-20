Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licenciée par Take-Two

Ces derniers temps ont été particulièrement douloureux pour le projet Bioshock 4, mais surtout pour Cloud Chamber, l’équipe chargée de concocter cette suite. D’abord, Jason Schreier avait partagé les difficultés que le projet rencontrait, avec notamment une grosse correction à venir sur les éléments scénaristiques. Puis, hier, ce que l’on redoutait arriva, l’annonce de licenciements à venir dans le studio. Et aujourd’hui, on en sait encore un peu plus, et ce n’est pas fameux.

