Bioshock 4 : C’est finalement un tiers du staff de Cloud Chamber qui se voit licenciée par Take-Two

80 personnes sur le carreau

C’est à nouveau par Bloomberg que l’on y voit plus clair sur l’avenir de Cloud Chamber. À travers les studios établis à Novato et à Montréal, ce sont 80 postes qui se voient supprimés par Take-Two, au nom de la fameuse réorganisation, et d’après des sources souhaitant rester anonymes pour des raisons évidentes.

Étant donné que le studio comportait 250 personnes avant cette décision, c’est donc un tiers de l’équipe qui est amputé. Autre conséquence de cette restructuration, une sortie pour Bioshock 4 désormais envisagée pour fin 2026 début 2027.

On ne sait pas trop où le jeu va, mais il y va, et il n’y a donc pas vraiment de quoi être optimiste. Fournir un titre digne de la licence, c’est en tout cas et dorénavant la mission de Rod Fergusson, le nouveau responsable d’un navire en danger. Et comme d’habitude, on souhaite aux personnes licenciées de réussir à traverser cette nouvelle épreuve.