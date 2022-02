Netflix va produire un film BioShock en partenariat avec 2K et Take-Two

La folie des adaptations de jeux en films ou en séries ne s’arrête décidément jamais. Alors que dès cette semaine, on pourra découvrir le film Uncharted sur grand écran ainsi que la série Cuphead sur Netflix, ce dernier continue d’écumer le catalogue vidéoludique de grands éditeur à la recherche de potentielles adaptations. Et cette fois-ci, son dévolu s’est porté sur BioShock, la célèbre saga de 2K Games et Take-Two Interactive.

Une adaptation qui devrait faire parler

"We all make choices, but in the end our choices make us." Netflix + BioShock. Would you kindly stay tuned? pic.twitter.com/Ke1oJQileX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Netflix va donc produire un film BioShock dans les prochaines années, en partenariat avec l’éditeur possédant les droits de la licence, sans que l’on en sache beaucoup plus pour le moment. On peut imaginer que le long-métrage se concentrera plutôt sur BioShock premier du nom, étant donné l’image choisie lors de l’annonce.

Mais c’est bien tout ce que l’on peut sans doute deviner pour l’instant. Aucun réalisateur ou réalisatrice n’a été rattaché au projet, et évidemment, aucune date de sortie n’a été communiquée. On imagine que le deal vient d’être signé, et qu’il est encore bien trop tôt pour parler de tout cela.

Les fans de la saga se réjouiront (ou non) en tout cas de voir Rapture être portée à l’écran, même si beaucoup préféraient probablement avoir des nouvelles d’un BioShock 4.