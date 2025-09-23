Le film animé Death Stranding Mosquito se dévoile dans une première vidéo

Avec un moustique bien énervé

C’est donc avec un mélange de 2D et de 3D que ce film Death Stranding Mosquito a été conçu, avec un titre qui serait encore temporaire. Il est produit par ABC Animation, qui compte à son actif des tas de projets différents en tant que producteur (et non pas en tant que studio d’animation lui-même), tels que Silent Voice ou Violet Evergarden.

Puisqu’il ne peut pas rester bien loin de l’univers qu’il a créé, Hideo Kojima participe également à l’élaboration de ce film, et il est ici accompagné par le réalisateur Hiroshi Miyamoto et le scénariste Aaron Guzikowski, ce dernier étant connu pour son travail sur le film Prisoners et la série Raised by Wolves.

Le projet racontera une histoire inédite via le point de vue d’un nouveau personnage, qui semble faire copain-copain avec des créatures chirales, au point d’en porter sur son visage pour lui servir de masque et lui donner une tête de moustique (d’où ce nom).

Pas encore de date de diffusion pour ce projet, ni de plateforme annoncée pour le moment