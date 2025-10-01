Le film à succès KPop Demon Hunters débarque sur Fortnite

Les Huntr/x viennent chasser les démons sur Fortnite

Après avoir triompher des Saja Boys, les Huntr/x atterrissent dans l’univers de Fortnite en faisant une entrée triomphante rythmée par « How It’s Done ». Cette collaboration entre le titre phare d’Epic Games et le film culte de Netflix, amène les personnages de KPop Demon Hunters dans le cadre du Fortnitemares 2025, qui commencera pleinement le 9 octobre.

Rumi, Zoey, et Mira, seront disponibles dans la boutique de Fortnite dès le 2 octobre 2025, tout en étant accompagnées de leurs sacs à dos et pioches respectives, ainsi que des danses emblématiques du long métrage, Golden et How It’s Done, sans oublier l’emote de Zoey levant le pouce.

En plus de l’arrivée de ces trois nouveaux skins tant attendus, trois nouvelles armes feront leur apparition, dont l’épée de Rumi, le bouclier à bulles d’or de Zoey, ainsi que le masque de téléportation. Mais ce n’est pas tout car, le mode Horde Rush fait son retour dans une version revisitée « Demon Rush », où les joueurs et joueuses devront faire face aux terribles démons, pour sceller le Honmoon.

Enfin, celles et ceux qui ont l’âme artistique pourront exploiter l’Unreal Editor pour concevoir des cartes personnalisées en utilisant les différents assets officiels du film KPop Demon Hunter.