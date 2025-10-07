Le DLC Minecraft de Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible dès demain

Trois pilotes en plus et un circuit supplémentaire

Steve se place sur la ligne de départ avec son vieux chariot pour rejoindre la course, aux côtés du Creeper et d’Alex sur un tout nouveau circuit. Le DLC Minecraft de Sonic Racing: CrossWorlds sera l’un des premiers disponibles dans le Season Pass du jeu de SEGA (ou à part pour 5,99 €), et on a droit à une nouvelle vidéo pour nous annoncer sa date de sortie. Elle est toute proche de nous, puisque ce pack Minecraft sera disponible dès demain dans Sonic Racing: CrossWorlds, le 8 octobre.

Dès le lendemain, le Minecraft Festival débutera au sein du jeu et aura lieu jusqu’au 12 octobre, et celui-ci sera même accessible pour celles et ceux qui ne possèdent pas le DLC.

Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et arrivera plus tard sur Switch 2.