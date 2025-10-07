Le DLC Minecraft de Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible dès demain
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
SEGA a annoncé la couleur : il aura la main lourde sur les DLC de Sonic Racing: CrossWorlds. Si le jeu de base mettait plutôt à l’honneur les compagnons et les ennemis du hérisson bleu, les DLC iront piocher dans le large catalogue de SEGA… mais pas que. L’éditeur est allé conclure des partenariats tous plus étonnants les uns que les autres, en allant de Bob l’Éponge aux Tortues Ninja, et en passant par Minecraft. La cohérence, on s’en fiche, puisque après tout, le jeu a pour concept de nous faire voyager à travers les mondes. Et celui du jeu de Mojang sera bientôt disponible.
Trois pilotes en plus et un circuit supplémentaire
Steve se place sur la ligne de départ avec son vieux chariot pour rejoindre la course, aux côtés du Creeper et d’Alex sur un tout nouveau circuit. Le DLC Minecraft de Sonic Racing: CrossWorlds sera l’un des premiers disponibles dans le Season Pass du jeu de SEGA (ou à part pour 5,99 €), et on a droit à une nouvelle vidéo pour nous annoncer sa date de sortie. Elle est toute proche de nous, puisque ce pack Minecraft sera disponible dès demain dans Sonic Racing: CrossWorlds, le 8 octobre.
Dès le lendemain, le Minecraft Festival débutera au sein du jeu et aura lieu jusqu’au 12 octobre, et celui-ci sera même accessible pour celles et ceux qui ne possèdent pas le DLC.
Sonic Racing: CrossWorlds est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch, et arrivera plus tard sur Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/09/2025