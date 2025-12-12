Digimon Story: Time Stranger se vend bien et dépasse le million d’exemplaires distribués

Le but de Digimon Story: Time Stranger était de rameuter tout un nouveau public autour de la licence, et avant même le lancement du jeu, le contrat semblait déjà rempli. Maintenant que le JRPG est dans la nature et que le bouche-à-oreille a fait son travail, le titre édité par Bandai Namco peut atteindre des sommets à l’échelle de la licence, avec un palier symbolique atteint juste avant les fêtes de fin d’année.

Jaquette de Digimon Story: Time Stranger
Digimon Story: Time Stranger
