Digimon Story: Time Stranger se vend bien et dépasse le million d’exemplaires distribués

En route pour devenir le plus gros succès de la saga ?

Bandai Namco peut s’estimer très satisfait des résultats de Digimon Story: Time Stranger. Le titre a bien su conquérir un nouveau public qui s’est empressé d’acheter le jeu durant ces dernières semaines, et ce malgré un calendrier de fin d’année très compétitif. L’éditeur est donc fier d’annoncer qu’un million d’exemplaires de Digimon Story: Time Stranger ont été distribués à travers le monde depuis sa sortie en octobre dernier. Cela comprend aussi bien les versions physiques du jeu que les ventes du titre sur les boutiques en ligne.

Un résultat qui arrive au moment où le JRPG a droit à son premier DLC d’envergure, sorti mardi dernier, qui permet notamment de découvrir 5 nouvelles digivolutions (BlitzGreymon, CresGarumon, Omnimon Zwart Defeat, Omimon Alter-S et Omnimon Alter-B) ainsi qu’un nouveau scénario dans un espace extradimensionnel.

Digimon Story: Time Stranger est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir davantage sur le jeu, n’hésitez pas à relire notre test.