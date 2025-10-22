Le co-créateur de Halo se dit déçu de ne pas voir être crédité dans Battlefield 6, tout comme son studio Ridgeline Games

Une contribution peu reconnue chez EA

Même si Ridgeline Games n’est pas allé au bout du projet et a même depuis été fermé, peu de temps après le départ de Marcus Lehto (aussi connu comme le co-créateur de Halo), ajouter le nom des artistes ayant travaillé sur la première version de Battlefield 6 ne coutait rien. C’est ce que Lehto déplore sur LinkedIn en voyant que la plupart de ses anciens collègues (et lui-même) n’apparaissent pas dans les crédits du jeu :

« Je suis déçu de voir que beaucoup de mes anciens coéquipiers de Ridgeline Games n’ont pas été correctement crédités dans Battlefield 6. Ces développeurs talentueux ont travaillé sans relâche pendant 1 à 2 ans et demi, en construisant les bases du jeu, avant que je ne parte volontairement et que le studio ne soit fermé par la suite. Malgré leurs contributions importantes, la plupart de ceux qui ont été licenciés ont été relégués dans une section « Remerciements spéciaux » à la toute fin du générique – et plusieurs ont été complètement omis, y compris moi-même. Par respect pour mes collègues et le travail formidable qu’ils ont consacré à ce projet, je veux prendre un moment pour les reconnaître comme il se doit, en énumérant leurs noms et leurs rôles comme j’aurais préféré qu’ils apparaissent dans le générique. »

C’est malheureusement monnaie courante de voir un studio ou un éditeur ne créditer que l’équipe qui est toujours en place sur le projet, et pas celles et ceux qui sont partis en cours de route. Electronic Arts n’a pas encore commenté cela et n’a pas annoncé de changements à venir dans les crédits du jeu.