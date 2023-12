Un open-world dans un Tokyo dystopique

Bien que nous l’avions évoqué dans notre résumé de la cérémonie, on souhaitait revenir sur le jeu à travers un article complet. Et pour cause, Last Sentinel est le nouveau projet ambitieux de Lightspeed LA, une division de LightSpeed Studios fondée par d’anciens membres de chez Rockstar Games (GTA 5, Bully) entouré par des vétérans ayant bossé sur des séries telles que The Last of Us, Uncharted, God of War ou encore Jedi: Fallen Order. Avec cette expérience sur le CV, on ne peut qu’être attentif au pitch que l’on nous présente.

Bien que l’on n’ait encore aucune vraie image en jeu, on sait qu’il s’agira d’un jeu d’action aux ambitions AAA qui sera jouable en monde ouvert. On nous fera suivre Hiromi Shoda, une héroïne qui semble déjà badass, à travers un Tokyo futuriste. Ou tout du moins, ce qu’il reste de la capitale du Japon puisque les rues sont loin d’être accueillantes.

Il faudra cependant se contenter de cette bande-annonce en CGI, certes magnifique mais qui ne laisse absolument rien entrevoir sur les mécaniques de gameplay. On nous promet tout de même une « expérience unique » avec une forte narration et une histoire science-fiction dystopique inédite. De belles promesses sur le papier, qu’il faudra concrétiser « un jour », période à laquelle Last Sentinel est prévu. Aucune plateforme évoquée non plus.