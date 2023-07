Larry Hryb, alias Major Nelson, quitte Microsoft après 22 ans de bons et loyaux services

Aux côtés de Phil Spencer aujourd’hui, Larry Hryb (Aka Major Nelson) était l’un des visages de la division Xbox chez Microsoft. Présent au sein de la compagnie depuis 2001, il a débuté en tant que rédacteur en chef pour MSN Music avant de rejoindre l’équipe Xbox de l’entreprise deux ans plus tard. On lui doit en partie, d’après lui, des révolutions en matière d’expériences communautaires via le Xbox Live et notamment en ce qui concerne les succès (ou Achievement) et le chat de groupe.

Depuis 2012, Hryb s’est concentré sur la partage d’informations destinées à la communauté en tant que directeur de la communication. Il était ainsi très présent sur les réseaux sociaux, mais aussi bon nombre de blogs, podcasts et livestreams. Toutes ces interventions au fil des ans ont forgé sa légende et sa popularité auprès des fans du constructeur. Après près de 22 ans, l’homme est prêt à écrire « le prochain chapitre de sa carrière ». Il a ainsi annoncé son départ via Twitter.

After 20 incredible years, I have decided to take a step back and work on the next chapter of my career. As I take a moment and think about all we have done together, I want to thank the millions of gamers around the world who have included me as part of their lives. (1/3)

