Xbox annonce avoir signé un partenariat avec PlayStation pour les futurs Call of Duty

La guerre est finie

En dehors des organismes de régulation de différents pays, PlayStation était le seul vrai opposant majeur au rachat d’Activision-Blizzard. Le deal proposé autour de Call of Duty n’avait pas plus à Jim Ryan, mais maintenant que l’acquisition est imminente et que Microsoft a juré de collaborer avec Sony pour conserver Call of Duty sur ses consoles PlayStation durant les 10 années à venir, il fallait bien se raviser.

C’est donc Phil Spencer qui annonce en personne qu’un deal a été trouvé entre Xbox et PlayStation :

« Nous sommes heureux d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord pour conserver Call of Duty sur PlayStation suite à l’acquisition d’Activision Blizzard. Nous attendons avec impatience un avenir où les joueurs du monde entier auront plus de choix pour jouer à leurs jeux préférés. »

Détail intéressant, on notera que Spencer ne mentionne aucunement la durée de ce contrat. On ignore s’il s’agit du deal de 10 ans proposés aux autres partenaires, à l’instar de Nintendo, où si Microsoft a revu sa position et a accordé un contrat plus généreux avec Sony, étant donné l’importance du parc PlayStation pour la licence Call of Duty. Quoi qu’il en soit, la bataille entre les deux géants est désormais enfin terminée et sans l’opoosition de Sony, la FTC n’a maintenant plus vraiment d’intérêt à poursuivre son envie de blocage.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

Pour ce qui est du rachat, on s’attend à ce que ce dernier soit finalisé d’ici demain ou mardi matin, au plus tard. Tout peut encore bouger même si cela reste hautement improbable, à cause de la position de la CMA sur le dossier (qui concerne surtout l’inquiétude autour de l’hégémonie sur le cloud gaming). Peu de chance pour que Microsoft repousse l’échéance, mais qui sait. Les prochaines heures seront cruciales.