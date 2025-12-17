Divinity : Après avoir déclenché une polémique, le PDG de Larian clarifie les choses sur l’utilisation de l’IA au sein du studio

Depuis la sortie de Baldur’s Gate 3, Larian a su se construire une image respectable auprès du public, notamment via son PDG Swen Vincke dont certaines prises de position tranchent avec d’autres PDG de l’industrie. Une étiquette de chevalier blanc qui est cependant fragile, surtout lorsqu’il est question d’aborder un sujet qui agace le public et met l’industrie sur les nerfs : celui de l’IA générative. Vincke aurait encore pu jouer le « good guy » ici, mais ses récentes déclarations concernant l’utilisation de cet outil au sein du studio sont mal passées. Alors il a décidé de clarifier les choses.

Jaquette de Divinity
Divinity

