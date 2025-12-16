Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires

De quoi assurer la survie du studio pendant un petit moment

20 millions, c’est donc le nombre d’exemplaires de Baldur’s Gate 3 qui auraient été vendus depuis le lancement du jeu. C’est ce qu’avance Bloomberg dans son article centré sur Divinity, qui sera le prochain jeu de Larian. C’est donc 5 millions de plus qu’à la fin de l’année 2025, signe que le jeu continue de séduire même avec peu de promotions, ce que l’on doit aussi à un suivi exemplaire de la part du studio.

Alors, bien entendu, sur ces 20 millions, on imagine clairement qu’il y a des doublons ici avec celles et ceux qui possèdent à la fois la version numérique et la version physique du jeu, cette dernière étant sortie un peu plus tardivement (et les collectionneurs n’allaient pas passer à côté). Malgré tout, le chiffre reste bonnement impressionant pour un RPG plutôt destiné à un public PC, mais qui a su conquérir le monde entier. À voir si Divinity fera mieux maintenant, et on imagine que la pression est lourde sur les épaules de Larian à ce sujet.

Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.