Baldur’s Gate 3 s’est vendu à au moins 20 millions d’exemplaires
Le phénomène Baldur’s Gate 3 a prouvé qu’un RPG plutôt complexe au premier abord pouvait tout de même parler à un large public. Cependant, Larian était resté assez flou sur les ventes du jeu malgré des estimations très encourageantes et des revenus records enregistrés au cours de ces deux dernières années. C’est au détour d’une interview avec le PDG, Swen Vincke, que Bloomberg a pu poser un chiffre plus concret sur le succès du RPG.
De quoi assurer la survie du studio pendant un petit moment
20 millions, c’est donc le nombre d’exemplaires de Baldur’s Gate 3 qui auraient été vendus depuis le lancement du jeu. C’est ce qu’avance Bloomberg dans son article centré sur Divinity, qui sera le prochain jeu de Larian. C’est donc 5 millions de plus qu’à la fin de l’année 2025, signe que le jeu continue de séduire même avec peu de promotions, ce que l’on doit aussi à un suivi exemplaire de la part du studio.
Alors, bien entendu, sur ces 20 millions, on imagine clairement qu’il y a des doublons ici avec celles et ceux qui possèdent à la fois la version numérique et la version physique du jeu, cette dernière étant sortie un peu plus tardivement (et les collectionneurs n’allaient pas passer à côté). Malgré tout, le chiffre reste bonnement impressionant pour un RPG plutôt destiné à un public PC, mais qui a su conquérir le monde entier. À voir si Divinity fera mieux maintenant, et on imagine que la pression est lourde sur les épaules de Larian à ce sujet.
Baldur’s Gate 3 est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.
