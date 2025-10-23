Test The Outer Worlds 2 – Une suite plus ambitieuse ?

6.5

Durée de vie

Histoire principale

15 heures

Histoire et quêtes annexes

30 heures

Collectionneur

35 heures

Jaquette de The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 29/10/2025

  • L'univers construit et la narration
  • Visuellement joli
  • Grosse liberté dans les choix de dialogues
  • Toujours différentes approches pour gérer une situation
  • Peu de sensations avec les armes
  • Ennemis "Sac à PV"
  • Gameplay lourd et rigide
  • Aucune interactivité avec le monde
  • Pas de doublage VF
6.5

The Outer Worlds 2 est bien une suite plus ambitieuse que son ainé, en particulier et surtout sur sa richesse narrative. La quête principale, tout comme les quêtes secondaires sont dans la grande majorité très plaisantes à réaliser et disposent surtout d’une certaine rejouabilité. En effet, le jeu offre une multitude de choix aussi bien dans ses dialogues que dans son level-design et ses nombreuses opportunités d’approches. Malheureusement, bien qu’amélioré dans ce second épisode, le gameplay demeure toujours lourd et rigide et souffre de gunfights peu amusants, entre manque de sensations et ennemis trop résistants. Heureusement, l’univers dépeint ici est une belle réussite avec des factions fortes et marquantes ainsi que des paysages variés et jolis. On déplorera cependant un manque d’interactivité avec le monde qui nous entoure et l’absence de doublage français.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

