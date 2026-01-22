L’action d’Ubisoft dégringole en Bourse suite aux annonces concernant sa restructuration et ses projets annulés

La descente aux enfers continue

L’action d’Ubisoft, ce n’est plus ce que c’était il y a quelques années. Voilà cinq ans que celle-ci plonge continuellement, la faute à des projets annulés, des affaires judiciaires en pagaille, et des déceptions critiques et commerciales. Mais l’annonce d’hier concernant l’annulation de plusieurs jeux et la restructuration en cinq Creative Houses a été la goutte de trop pour les actionnaires.

On découvre ainsi aujourd’hui que l’action de l’éditeur français a enregistré une baisse importante de plus de 35% depuis hier. Ce qui veut dire qu’une action est au prix de 4,26 € aujourd’hui (contre 6,64 € hier avant les annonces). Et cela continue de plonger d’heure en heure. Pour contextualiser tout cela, il y a cinq ans, la valeur de l’action était plutôt aux alentours des 80 €. Depuis 2021, le cours ne cesse de plonger. Ubisoft n’avait plus atteint un niveau tel que celui-ci depuis 2011.

La longue agonie se poursuit donc chez l’éditeur, qui aura besoin d’annonces très fortes pour relancer son attractivité auprès des actionnaires, et surtout auprès du public.