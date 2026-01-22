L’action d’Ubisoft dégringole en Bourse suite aux annonces concernant sa restructuration et ses projets annulés
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le fait qu’Ubisoft soit en pleine restructuration n’est pas quelque chose que l’on a appris hier, mais les contours de cette dernière ont enfin été précisés. Et si tout cela a pour but de poser de nouvelles bases plus saines, du moins sur le papier, il y a de quoi effrayer tout le monde, des consommateurs aux employés, en passant par les actionnaires. Ces derniers ont d’ailleurs très mal réagi à toutes ces nouvelles, si l’on en croit le cours de l’action d’Ubisoft qui atteint un niveau catastrophique.
La descente aux enfers continue
L’action d’Ubisoft, ce n’est plus ce que c’était il y a quelques années. Voilà cinq ans que celle-ci plonge continuellement, la faute à des projets annulés, des affaires judiciaires en pagaille, et des déceptions critiques et commerciales. Mais l’annonce d’hier concernant l’annulation de plusieurs jeux et la restructuration en cinq Creative Houses a été la goutte de trop pour les actionnaires.
On découvre ainsi aujourd’hui que l’action de l’éditeur français a enregistré une baisse importante de plus de 35% depuis hier. Ce qui veut dire qu’une action est au prix de 4,26 € aujourd’hui (contre 6,64 € hier avant les annonces). Et cela continue de plonger d’heure en heure. Pour contextualiser tout cela, il y a cinq ans, la valeur de l’action était plutôt aux alentours des 80 €. Depuis 2021, le cours ne cesse de plonger. Ubisoft n’avait plus atteint un niveau tel que celui-ci depuis 2011.
La longue agonie se poursuit donc chez l’éditeur, qui aura besoin d’annonces très fortes pour relancer son attractivité auprès des actionnaires, et surtout auprès du public.
Cet article peut contenir des liens affiliés