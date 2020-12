La version Xbox One de Gal Gun Returns annulée

Annoncé à la rentrée, Gal Gun Returns signera le retour du tout premier épisode dans une édition remasterisée et plus complète. Prévue sur PC, Switch et Xbox One, cette mouture abandonne malheureusement cette dernière plateforme comme vient de l’annoncer le studio de développement Inti Creates.

Une expérience incohérente

Dans un communiqué, le studio évoque une incapacité à « garantir la cohérence ». Un choix qui semblait logique pour le développeur, mais qui semble être difficile à expliquer aux joueurs : « En tant que remaster du Gal Gun original, nous voulions nous efforcer à rester fidèle à l’esprit du premier épisode de la série Gal Gun […] Il est devenu évident, après des discussions productives avec Microsoft, que nous ne serions pas en mesure d’assurer la cohérence de l’expérience sur toutes les plateformes ».

Pourtant, Inti Creates explique que le développement de la version Xbox était bel et bien terminée et que la copie était en cours d’examen. Il faudra donc se contenter des versions PC et Nintendo Switch qui sortiront dans nos contrées européennes le 12 février 2021. En attendant, le studio a publié une nouvelle bande-annonce introductive, pour faire le tour des nouveautés :