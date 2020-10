Gal Gun Returns

Gal Gun Returns est un jeu de type beat them up développé et édité par Inti Creates qui vous permettra d'incarner un jeune homme qui aura visiblement la côte auprès de la gent féminine. Équipé de votre pistolet rempli de phéromones, il faudra tout faire pour essayer de repousser ces prétendantes un chouilla collantes en leur tirant dessus à coup d'odeur musquée. Entre jeu de tir au style arcade et d'un dating sim, les fans de la saga Gal Gun ne seront pas dépaysés.