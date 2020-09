Gal Gun Returns annoncé sur PC, Xbox One et Switch

Pour célébrer comme il se doit le dixième anniversaire de la franchise, Inti Creates a annoncé Gal Gun Returns au cours du Tokyo Game Show. Il s’agit d’une version remasterisée du tout premier Gal Gun sorti début 2011 sur Xbox 360 au Japon. Premières images, trailer d’annonce, voici tout ce qu’il faut savoir.

Retour aux sources

Après la VR et un second épisode réussi, la franchise propose de revenir au premier volet. Gal Gun Returns nous permettra de revivre là où tout a commencé. On y suivra un jeune homme qui va subitement devenir… comment dire ? Très populaire avec le sexe opposé. Chaque femme est totalement folle de lui et il va devoir faire avec, le tout, à travers un jeu de tir coquin.

Dix ans plus tard, le remaster propose bien sûr des améliorations visuelles avec des graphismes revus, de nouvelles cinématiques pour l’introduction de chaque héroïne et quelques changements, notamment au niveau des coiffures ou de la fin du jeu. On nous promet 70 filles à découvrir, plus de 250 illustrations dans le monde galerie ou encore 423 types de culottes à dénicher.

La sortie est prévue début 2021 sur PC, Nintendo Switch et Xbox One en Europe. Sur l’archipel nippon, c’est déjà daté au 28 janvier 2021 pour les consoles et en février sur Steam. A noter que les moutures PC et Xbox One ne seront disponibles que numériquement, alors que PQube s’occupera d’une version physique pour la Switch.