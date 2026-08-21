La Team Rocket vous provoque en duel dans la prochaine extension de Pokémon TCG Pocket

Pour s’envoler vers d’autres cieux

Vous l’aurez compris avec le titre de cet article, c’est bien la Team Rocket qui va être célébrée dans Pokémon TCG Pocket avec une extension « L’Ambition de la Team Rocket » qui lui sera dédiée.

Naturellement, vous retrouverez ici des tas de Pokémon dont l’image est plus ou moins associée à ce groupe, comme Malosse, Arbok, Persian ou encore Mewtwo et même les trois oiseaux légendaires Artikodin, Sulfura et Électhor, tandis que le Boss de la Team Rocket en personne sera l’une des nouvelles cartes dresseur de l’extension (pas de Jessie ou de James puisque le TCG se base sur les jeux, et pas la série animée).

L’extension « L’Ambition de la Team Rocket » sera disponible dans Pokémon TCG Pocket dès le 27 août prochain. Des couvertures et arrière-plans avec le Boss et Persian seront quant à eux proposés dès le 1ᵉʳ septembre, si vous souhaitez que votre collection adopte un look totalement à l’image de la Team Rocket.