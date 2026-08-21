La Team Rocket vous provoque en duel dans la prochaine extension de Pokémon TCG Pocket

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Bien moins populaire qu’à ses débuts, Pokémon TCG Pocket continue de générer une tonne de cash et c’est bien pour cela que l’on a le droit tous les mois à une nouvelle extension, histoire de nous donner envie de sortir la carte bleue pour éviter de se trouver à la traîne dans notre collection. Pour cette fin août, l’extension à venir promet d’être un peu différente des précédentes dans la mesure où, au lieu de se concentrer sur des Pokémon mignons/féroces, ou ceux d’une région en particulier, elle mettra à l’honneur un groupe de dresseurs bien connu.

Pokémon TCG Pocket // Source : The Pokémon Company

Pour s’envoler vers d’autres cieux

Vous l’aurez compris avec le titre de cet article, c’est bien la Team Rocket qui va être célébrée dans Pokémon TCG Pocket avec une extension « L’Ambition de la Team Rocket » qui lui sera dédiée.

Naturellement, vous retrouverez ici des tas de Pokémon dont l’image est plus ou moins associée à ce groupe, comme Malosse, Arbok, Persian ou encore Mewtwo et même les trois oiseaux légendaires Artikodin, Sulfura et Électhor, tandis que le Boss de la Team Rocket en personne sera l’une des nouvelles cartes dresseur de l’extension (pas de Jessie ou de James puisque le TCG se base sur les jeux, et pas la série animée).

L’extension « L’Ambition de la Team Rocket » sera disponible dans Pokémon TCG Pocket dès le 27 août prochain. Des couvertures et arrière-plans avec le Boss et Persian seront quant à eux proposés dès le 1ᵉʳ septembre, si vous souhaitez que votre collection adopte un look totalement à l’image de la Team Rocket.

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Date de sortie : 30/10/2024

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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