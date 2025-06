Stellar Blade 2 devrait corriger l’un des plus gros défauts du premier épisode

Avec sa version PC, Stellar Blade consolide un peu plus son succès en affichant plus de 3 millions de ventes. Shift Up pense désormais à la suite, avec un Stellar Blade 2 qui vise une sortie en 2027 si tout se passe comme prévu. Et pour ce second épisode, le réalisateur Hyung-tae Kim veut corriger ce qu’il pense être l’une des plus grandes tares du premier opus (à juste titre) : sa grande faiblesse narrative.