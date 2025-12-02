La série God of War d’Amazon avance bien, le casting est en cours et un nouveau réalisateur a rejoint le projet
Pendant que l’on ignore quand il sera possible de retrouver la saga God of War dans un nouveau jeu, la licence de Santa Monica Studios se décline en une série TV produite par Amazon. Un chantier dont on entend parler depuis des lustres, mais qui a finalement avancé avec l’arrivée du showrunner Ronald D. Moore, qui a confirmé en mars dernier qu’une seconde saison avait d’ores et déjà été commandée. Aujourd’hui, on apprend que la préproduction avance bien, avec un autre réalisateur qui viendra épauler le showrunner.
Qui interprètera Kratos ?
Le site Deadline a pu apprendre que Ronald D. Moore ne sera pas le seul à réaliser des épisodes au sein de la première saison de la série God of War, étant donné que Frederick E.O. Toye a rejoint le projet pour mettre en scène les deux premiers épisodes de cette adaptation. Un grand habitué des productions Amazon Prime Vidéo puisqu’il a participé à The Boys, Fallout, mais aussi au plus oubliable The Terminal List. Il a derrière lui une longue carrière faite de séries à succès, comme Lost, The Walking Dead et bien d’autres, et il a même gagné un Emmy Awards pour un épisode de la série Shogun.
En plus de ce renfort de poids, la série avance bien, avec une préproduction qui a lieu à Vancouver en ce moment même, alors que le casting est en cours. Pour rappel, cette adaptation devrait se concentrer sur la partie nordique de la saga, soit sur les deux derniers jeux God of War. On ignore donc encore qui interprètera Kratos sur le petit écran (visiblement pas Christopher Judge, dommage), mais le nom ne devrait plus trop tarder à tomber.
