La série God of War d'Amazon avance bien, le casting est en cours et un nouveau réalisateur a rejoint le projet

Pendant que l’on ignore quand il sera possible de retrouver la saga God of War dans un nouveau jeu, la licence de Santa Monica Studios se décline en une série TV produite par Amazon. Un chantier dont on entend parler depuis des lustres, mais qui a finalement avancé avec l’arrivée du showrunner Ronald D. Moore, qui a confirmé en mars dernier qu’une seconde saison avait d’ores et déjà été commandée. Aujourd’hui, on apprend que la préproduction avance bien, avec un autre réalisateur qui viendra épauler le showrunner.

