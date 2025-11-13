Death Stranding continue de se décliner en série animée avec Death Stranding Isolations, prévue sur Disney+

Pendant que Sam explore l’Amérique…

Death Stranding Isolations sera donc une série animée produite par le studio E&H Production, qui a récemment fait parler de lui pour la série Ninja Kamui. On y suivra ici une histoire inédite, celle d’une jeune femme et d’un jeune homme qui partent à l’aventure, mais ce récit sera assez connecté avec celui de Sam Bridges. Un premier synopsis a été révélé :

« Quelque part en Amérique du Nord, tandis que Sam Bridges parcourt le continent pour sauver l’Amérique, d’autres tentent à leur manière de surmonter leur isolement. Un vieil homme cherche le salut autrement que par le biais de la connexion prônée par Bridges. Une guerrière aspire à un monde de combats incessants. Un garçon nourrit une rancune tenace envers Bridges. Une jeune fille embrasse la solitude. Au bord du gouffre de l’humanité et de la fin du monde, leurs destins et leurs espoirs convergent, marquant le début d’une nouvelle histoire de Death Stranding. Et maintenant, une nouvelle explosion retentit… »

Une première image a été partagée, mais aucune vidéo n’a été présentée. Il faut dire que cette série n’est pas attendue avant 2027, ce qui laisse le temps au studio de travailler dessus. Elle devrait être exclusivement diffusée sur Disney+, partout dans le monde.