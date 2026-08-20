La séparation entre Compulsion Games (South of Midnight) et Xbox est désormais effective

Tout achat soutient maintenant entièrement le studio

Plus tôt dans la semaine, on a pu voir sur la fiche Steam de South of Midnight que Compulsion Games venait de remplacer Xbox à l’édition du jeu, signe que cette indépendance était sur le point d’être effective. GamesBeat a pu confirmer la chose auprès de Guillaume Provost, PDG du studio, qui indique que l’entente a été finalisée et que le studio a retrouvé les droits sur ses licences comme South of Midnight et We Happy Few. Ce qui veut donc dire qu’à présent, si vous achetez South of Midnight, vous soutiendrez directement le studio à 100 %, plutôt que de donner des piécettes à Xbox.

Provost explique que sans ce rachat, Compulsion Games aurait fermé ses portes :

« Nous avons finalisé notre processus de séparation et retrouvé notre indépendance. J’ai conclu cet accord avant tout pour l’équipe. Je leur ai demandé : « Voulez-vous rester ensemble ? » Ils m’ont répondu qu’ils préféreraient manger des cailloux et boire de l’essence plutôt qu’être séparés. »

Désormais, Provost explore plusieurs pistes pour trouver de potentiels partenaires tout en restant indépendant. Pour le moment, aucun licenciement n’est annoncé, même si l’on a pu voir avec Double Fine que c’était là l’un des risques lors d’un passage à l’indépendance. Cependant, certaines personnes sont parties de l’équipe lorsque le vent a commencé à tourner, durant le moment où le futur du studio était incertain sous l’aile de Microsoft. À voir ce qu’il en sera de l’avenir maintenant que Compulsion Games vole à nouveau en solo.