La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre

Broken Ranks ouvre ses préinscriptions mondiales sur Android

Si vous entendez parler de ce titre pour la première fois, sachez que Broken Ranks est un MMORPG isométrique en free-to-play qui revendique une approche inspirée des RPG classiques. Son système de combat au tour par tour impose une limite de temps durant chaque manche et propose sept classes disposant chacune de compétences spécifiques. L’aventure prend place dans un univers de dark fantasy et propose aussi bien du contenu solo que des activités pensées pour les groupes.

Le studio indépendant polonais Whitemoon Games a mis un certain temps à peaufiner cette version mobile. Celle-ci a d’abord profité d’un accès anticipé lancé exclusivement dans son pays natal en mars dernier afin de tester et d’améliorer le jeu avant de l’ouvrir à un public plus large. Le studio précise qu’il ne s’agit pas d’une version « light » ou simplifiée. L’objectif est de proposer sur Android le même contenu et les mêmes mécaniques que sur PC, avec une interface spécifiquement adaptée aux écrans tactiles.

Les comptes seront partagés entre les deux versions. Un joueur PC pourra donc retrouver sur Android sa progression, ses personnages et ses objets, tandis qu’un nouveau ayant commencé sur mobile pourra ensuite poursuivre son aventure sur son PC. En bref, les aventuriers des deux plateformes évoluent sur les mêmes serveurs lorsqu’ils sélectionnent le même monde.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant vous préinscrire sur la page Google Play de Broken Ranks. En activant l’installation automatique, l’application pourra être installée dès qu’elle deviendra disponible. La FAQ du site officiel indique qu’une version iOS est également prévue, cependant elle arrivera plus tard sans plus de précisions.

La sortie mondiale de Broken Ranks sur Android est fixée au 21 octobre prochain.