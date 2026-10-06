La version mobile de Broken Ranks sortira mondialement sur Android le 21 octobre

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Déjà disponible sur PC depuis plusieurs années, Broken Ranks s’apprête enfin à débarquer sur smartphones. En effet, Whitemoon Games tease la version mobile du MMORPG au tour par tour depuis un bon bout de temps. Il ne reste donc plus très longtemps à patienter étant donné que les préinscriptions sont désormais ouvertes dans le monde entier sur Google Play. Cette version mobile proposera la même progression que sur PC et permettra aux joueurs des deux plateformes de partager les mêmes serveurs.

Broken Ranks // Source : ActuGaming

Broken Ranks ouvre ses préinscriptions mondiales sur Android

Si vous entendez parler de ce titre pour la première fois, sachez que Broken Ranks est un MMORPG isométrique en free-to-play qui revendique une approche inspirée des RPG classiques. Son système de combat au tour par tour impose une limite de temps durant chaque manche et propose sept classes disposant chacune de compétences spécifiques. L’aventure prend place dans un univers de dark fantasy et propose aussi bien du contenu solo que des activités pensées pour les groupes.

Le studio indépendant polonais Whitemoon Games a mis un certain temps à peaufiner cette version mobile. Celle-ci a d’abord profité d’un accès anticipé lancé exclusivement dans son pays natal en mars dernier afin de tester et d’améliorer le jeu avant de l’ouvrir à un public plus large. Le studio précise qu’il ne s’agit pas d’une version « light » ou simplifiée. L’objectif est de proposer sur Android le même contenu et les mêmes mécaniques que sur PC, avec une interface spécifiquement adaptée aux écrans tactiles.

Les comptes seront partagés entre les deux versions. Un joueur PC pourra donc retrouver sur Android sa progression, ses personnages et ses objets, tandis qu’un nouveau ayant commencé sur mobile pourra ensuite poursuivre son aventure sur son PC. En bref, les aventuriers des deux plateformes évoluent sur les mêmes serveurs lorsqu’ils sélectionnent le même monde.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez dès maintenant vous préinscrire sur la page Google Play de Broken Ranks. En activant l’installation automatique, l’application pourra être installée dès qu’elle deviendra disponible. La FAQ du site officiel indique qu’une version iOS est également prévue, cependant elle arrivera plus tard sans plus de précisions.

La sortie mondiale de Broken Ranks sur Android est fixée au 21 octobre prochain.

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Jaquette de Broken Ranks
Broken Ranks
pc

Date de sortie : 25/01/2022

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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