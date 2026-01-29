La première saison de la série TV Fallout est disponible gratuitement sur YouTube, mais pas pour longtemps

La saison est gratuite pendant deux semaines

Si vous n’avez pas encore commencé la série TV Fallout par manque d’abonnement Prime Video, Amazon a aujourd’hui un beau cadeau à vous offrir. En marge de la diffusion des derniers épisodes de la saison 2, la première saison de Fallout est arrivée aujourd’hui sur YouTube, gratuitement… dans son intégralité. Oui, cela veut dire que vous pouvez visionner les 8 épisodes de la première saison sans rien payer. Alors certes, pas de VOSTFR au programme, juste de la VF, mais pour celles et ceux que cela ne dérange pas, c’est déjà très bien.

Une pratique loin d’être innocente puisque Amazon espère sans doute que cette introduction vous donnera envie d’en voir plus et de payer un abonnement pour regarder la saison 2 qui est sur le point de s’achever.

En revanche, il faudra vous dépêcher, puisque ces épisodes ne resteront pas à vie sur la chaîne YouTube du service de streaming. La saison n’est accessible gratuitement que jusqu’au 12 février prochain. Avec 8 épisodes, vous pourrez facilement en voir le bout en quelques soirées, mais pensez à ne pas trop tarder.