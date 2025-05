La PlayStation 5 dépasse les 77 millions d’exemplaires vendus

Le soufflet des fêtes de fin d’année retombe

L’avant-dernier bilan fiscal de l’année 2024-2025 faisait état d’un total de 75 millions de PlayStation 5 vendues. Un cap important que l’on devait surtout aux fêtes de Noël, participant sans doute de manière soutenue aux presque 10 millions de ventes enregistrées.

Et fatalement, la hausse est beaucoup moins importante dans le dernier rapport. Du 1er janvier au 31 mars 2025, ce ne sont « que » 2,8 millions de PlayStation 5 qui se sont écoulées. C’est moins que les 4,5 millions vendus sur la même période en 2024, en sachant que nous ne connaissons toujours pas la part de vente liées aux modèles Pro.

On serait donc tenté de dire qu’il serait temps que les grosses cartouches de Sony s’accélèrent et effectivement l’absence de cheval de bataille se fait de plus en plus ressentir. Dans la même période, on comptait en 2024 12,3 millions de titres first party vendus, contre seulement 5,9 millions cette année. Sur tout l’exercice fiscal, c’est carrément plus de 10 millions de jeu first party vendus en moins.

Un résultat qui est atténué cependant avec les ventes de jeux PS4 et PS5 confondus. 76,1 millions d’exemplaires vendus, c’est certes bien moins que les 95,9 millions du trimestre précédent, mais cela reste plus que le bilan à la même période l’an dernier. Enfin le service PlayStation Plus ne va pas trop mal en comptant 124 millions de membres actifs, contre les 118 millions de l’année précédente.