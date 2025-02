La PS5 s’est vendue à 75 millions d’exemplaires et enregistre un dernier trimestre record

La PS5 reprend de l’élan

En arrêtant son bilan au 31 décembre dernier, Sony annonce que la PS5 passe la barre des 75 millions d’exemplaires dans la nature, soit une hausse de 9,5 millions de consoles vendues par rapport au trimestre précédent. Autant dire que les fêtes ont été fructueuses, plus que l’année passée, puisque le constructeur avait vendu 1,3 millions de machines en moins lors des fêtes de fin d’année 2023. Un trimestre record pour Sony donc, sans doute aidé par la PS5 Pro même si les chiffres de cette dernière sont encore gardés secrets pour le moment.

Du côté des jeux et des services, le constructeur enregistre également un bon trimestre grâce à une augmentation des utilisateurs du PlayStation Network, qui passe à 129 millions contre 123 millions l’année dernière. Les jeux PS4 et PS5 se sont vendus à 95,9 millions d’exemplaires sur le trimestre, soit 6,2 millions de plus qu’il y a un an. En revanche, c’est un peu la bérézina pour les jeux PlayStation Studios. L’année 2024 n’a pas été très prolifique à ce sujet pour Sony et cela se fait grandement ressentir, puisque l’on compte uniquement 11,6 millions de jeux first party vendus au dernier trimestre, contre 16,2 millions l’année passée.