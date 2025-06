Nintendo reporte la sortie de son film The Legend of Zelda, qui arrivera en salles en mai 2027

Et toujours aucun casting en vue

On ne sait toujours rien de ce film en live-action The Legend of Zelda, si ce n’est qu’il sera réalisé par Wes Ball (Le Labyrinthe, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume) et qu’il est prévu pour le 26 mars 2027. Enfin, ça, c’était la date annoncée par Nintendo il y a de cela quelques mois, avant que la production prenne un peu de retard. Finalement, le film Zelda est maintenant prévu pour le 7 mai 2027 (aux États-Unis), comme l’annonce Shigeru Miyamoto en personne sur les réseaux sociaux :

« Ici Miyamoto. Pour des raisons de production, nous reportons la date de sortie du film live-action The Legend of Zelda au 7 mai 2027. Ce sera quelques semaines plus tard que prévu, et nous prendrons le temps nécessaire pour que le film soit le meilleur possible. Merci de votre patience. »

On ne parle que de quelques semaines en plus pour une date qui est de toute façon encore très loin de nous, et donc susceptible de changer à nouveau. Pour le moment, aucune annonce concernant le casting n’a été faite, malgré des rumeurs totalement infondées de certains insiders à la crédibilité douteuse, malheureusement reprises comme des faits par beaucoup. Nintendo devrait nous informer de cela en temps et en heure, sans doute avec un Nintendo Direct dédié comme il l’a fait avec le film Super Mario Bros.