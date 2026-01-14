La date de sortie de Forza Horizon 6 serait déjà connue grâce à une erreur de Microsoft

Réponse dans une semaine

Mais avant toute chose, puisque l’IA générative permet tout et n’importe quoi aujourd’hui, il convient de mettre de gros guillemets sur la « fuite » qui va suivre autour de la date de sortie de Forza Horizon 6.

Celle-ci proviendrait directement de Microsoft, qui, selon l’internaute XBOXF10, a affiché par erreur un écran publicitaire au sein de Forza Horizon 5 révélant quelques informations sur le prochain jeu pour pouvoir le précommander (avec les habituels bonus en cas d’achat), dont la date de sortie de cet épisode, fixée au 19 mai (et le 15 mai en accès anticipé). Si l’internaute en question fournit un screen comme preuve, on restera tout de même assez prudent à ce sujet.

Si l’on rapporte aujourd’hui l’information, c’est aussi parce qu’elle concorde avec les sources du plus sérieux The Verge, qui avait entendu parler d’une date de sortie du jeu durant le mois de mai. Quelqu’un pourrait donc avoir appuyé un peu trop tôt sur le bouton, même si cela restera à vérifier lors du prochain Xbox Developer Direct, qui aura lieu le 22 janvier prochain.