La classe du Démoniste arrive Diablo IV, mais aussi dans Diablo II: Resurrected, ce dernier s’offrant une version Steam

Un DLC pour Diablo II, en 2026

Voir des DLC et des extensions débouler sur Diablo IV est quelque chose à laquelle on s’attend. Voir la même chose arriver sur Diablo II: Resurrected est plus étonnant. Cette réinterprétation du jeu culte permet à Blizzard d’ajouter de nouveaux éléments pour celles et ceux qui préfèrent rester sur le deuxième épisode, avec un DLC « Reign of the Warlock », le jeu accueille une toute nouvelle classe.

Oui, une nouvelle classe dans Diablo II en 2026, personne n’aurait parié sur cette éventualité. Il s’agit du Démoniste, qui utilise le pouvoir des Enfers pour défendre Sanctuaire à sa façon. Trois voies sont disponibles pour cette classe, à savoir :

La voie démoniaque : permet d’invoquer des démons pour qu’ils combattent à nos côtés.

: permet d’invoquer des démons pour qu’ils combattent à nos côtés. La voie sinistre : canalise votre pouvoir dans votre arme pour la rendre plus puissante.

: canalise votre pouvoir dans votre arme pour la rendre plus puissante. La voie chaotique : utilise de la magie destructrice, surtout du feu.

De plus, ce DLC ajoute de nouveaux défis pour récupérer des objets uniques, ainsi que d’autres améliorations qui devraient améliorer le confort, comme un filtre de butin personnalisé ou un nouveau système de chroniques pour mieux voir l’historique de votre loot.

« Reign of the Warlock » est disponible au prix de 24,99 €, mais le jeu est aussi vendu dans une nouvelle Infernal Edition, affichée à 39,99 €. Une édition que vous pouvez désormais acheter sur Steam, puisque Diablo II: Resurrected est maintenant disponible sur la plateforme de Valve.

Le Démoniste se tiendra aux côtés du Paladin dans Diablo IV

Bien entendu, le Démoniste sera aussi présent dans Diablo IV, histoire de faire d’une pierre deux coups. On savait déjà que Lord of Hatred nous réserverait deux nouvelles classes, dont le Paladin qui est d’ores et déjà disponible si vous précommandez l’extension.

La deuxième classe est donc le Démoniste, que l’on découvre dans une jolie cinématique. Blizzard promet de donner davantage d’informations sur cette classe version Diablo IV dès le 5 mars prochain, à l’occasion d’un showcase spécial.

Lord of Hatred sera disponible dès le 28 avril 2026 dans Diablo IV.