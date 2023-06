Faute de Diablo IV, voici 9 Hack’n Slash à découvrir sur Nintendo Switch

Une déception pour de nombreux joueurs, qui avaient pu apprécier la recette Diablo via le troisième épisode, puis le second, sur ce format portable qui lui rend parfaitement justice. Heureusement pour ceux-ci, bien que l’espoir de voir ce quatrième volet débarquer sur Switch soit proscrit, l’eShop regorge néanmoins d’expériences similaires, dont certaines méritent clairement votre attention. Voilà pourquoi, aujourd’hui, nous allons vous lister une grosse poignée de jeux qui, à défaut de pleinement remplacer un Diablo IV très réussi, c’est un fait, pourront néanmoins adoucir la peine des joueurs Nintendo qui chérissent le Hack’n Slash.

Note : Cet article n’a pas pour vocation de lister l’intégralité des Hack’n Slash de la Nintendo Switch, mais simplement de regrouper plusieurs expériences de qualité, qui pourraient vous faire oublier quelques temps que Diablo IV n’arrivera pas sur le support.

Diablo II & III

Bien sûr, il n’était pas envisageable de parler de Hack’n Slash sur la console hybride de Nintendo sans aborder les portages de Diablo III : Eternal Collection, et Diablo II : Resurrected. Si le premier a ses détracteurs, notamment parce qu’il s’écarte beaucoup de la recette initiée par ses prédécesseurs, le second a néanmoins mis la plupart des joueurs d’accord à sa sortie. Il faut reconnaître que ces deux opus sont de très solides jeux de rôles, que leurs mécaniques de Hack’n Slash sont bien rodées, et que leurs recettes, bien qu’un peu différentes, se révèlent particulièrement addictives.

De surcroît, il est bon de rappeler que ces versions Switch ont deux avantages certains par rapport aux autres moutures. En effet, si vous jouez à Diablo II ou Diablo III sur votre Nintendo Switch, vous pourrez bien sûr profiter se la portabilité de cette console, et serez en capacité de jouer absolument où vous le souhaitez. Mais surtout, et c’est de très loin le plus important, le multijoueur de ces versions intègre une fonction « locale ». Ainsi, vous pouvez jouer avec vos amis (ou de parfaits inconnus, pourquoi pas) où vous le souhaitez, sur la même console ou avec chacun la vôtre, jusqu’à quatre en simultané.

À noter que ce sont les deux jeux les plus chers de cette sélection. Diablo II est proposé 39,99 euros, et passe généralement à 13,19 euros en promotion. Diablo III, quant à lui, est affiché à 59,99 euros en temps normal, et tombe à 29,99 euros en promo. On vous recommande l’achat de la Diablo Prime Evil Collection, regroupant les deux titres pour 59,99 euros, généralement affiché à 19,79 euros en solde sur l’eShop. Une affaire !

Torchlight II & III

Autre série dont vous avez peut-être entendu parler, Torchlight propose une recette un brin plus simpliste que Diablo, le tout dans un univers beaucoup plus coloré. Ce qui ne veut pas dire que les deux épisodes présents sur Nintendo Switch, Torchlight II et Torchlight III, déméritent au niveau de leur gameplay, de l’aspect jouissif de leurs joutes, ou même de leur contenu. Avec leurs visuels attrayants et leurs explosions de couleurs, les deux titres se démarquent beaucoup de la concurrence, s’inspirant généralement un peu trop de Diablo en proposant des univers sombres et ternes. Ils ne brillent cependant pas pour leur scénario…

Nonobstant, s’il ne fallait en choisir qu’un, alors ce serait assurément Torchlight II. Plus solide dans son contenu, plus long, mais surtout beaucoup mieux reçu que son successeur par la critique, il est par ailleurs vendu bien moins cher. Comptez 39,99 euros pour Torclight III sur l’eShop, hors promotions où il passe généralement à 9,99 euros ; contre 19,99 euros pour Torchlight II, atteignant le prix tout doux de 4,99 euros en promo. Le choix semble vite fait. Mais rappelons que malgré le fait que le troisième opus soit en deçà, il demeure une expérience assez solide, qui vaut assurément une dizaine d’euros. Pas beaucoup plus !

Titan Quest

Initialement sorti sur PC en 2006, Titan Quest s’est immédiatement imposé comme une référence du genre Hack’n Slash. Il faut dire que c’est Brian Sullivan qui est aux commandes du développement, un monsieur dont le nom ne vous dit peut-être pas grand chose, pourtant il s’agit rien de moins que du créateur de Age of Empire. Ça annonce du bon, bien entendu, et effectivement le résultat est une franche réussite. Très proche d’un Diablo II dans l’essence, Titan Quest s’en écarte néanmoins en terme d’univers, proposant quelque chose de plus clair, mais surtout d’inspiration Grecque, Egyptienne et Chinoise antiques. Tout un programme !

Le titre connaît une sortie sur consoles en 2018, et n’a rien perdu de sa superbe, même s’il est vrai que son visuel aurait mérité un petit dépoussiérage. Non content d’être particulièrement solide dans ses mécaniques, et d’embarquer un contenu très satisfaisant, Titan Quest propose par ailleurs du multijoueur jusqu’à six en ligne. Ce qui ne sera pas de trop pour venir à bout de ses adversaires les plus coriaces, les Titans. Proposé 39,99 euros en temps normal, il tombe généralement à 11,99 euros en période de promotion sur l’eShop.

Darksiders Genesis

Celui-ci est un peu particulier, dans le sens où, à l’origine, sa série est plutôt portée vers le Beat’em All à caméra libre, mais surtout vers des expériences résolument solitaires. Darksiders Genesis, non content de s’orienter sur du Hack’n Slash pur et dur, a en plus l’ambition de proposer une aventure entièrement pensée pour être faite à deux. Ce qui permet au titre de s’offrir des énigmes intelligentes, où la coordination des deux personnages sera primordiale. À noter qu’en cas de jeu solo, il est possible de passer de l’un à l’autre, bien entendu.

Pas avare en lore pour sa série, mais aussi en combats dantesques, Darksiders Genesis est un Hack’n Slash sans armement, et donc sans loot, ce qui peut dérouter les fans du genre. À la place il vous propose de collecter des cœurs de monstres, qui feront évoluer les capacités des deux protagonistes. Enfin, il ne faut pas être allergique aux hauteurs et aux sauts millimétrés, car le titre embarque son lot de phases de plateforme, dont certaines sont plutôt coriaces. En somme, une parfaite transposition de la recette de Darksiders et Darksiders II, mais en vue isométrique. Curieux, mais très bon.

Sur l’eShop de la Switch, le jeu est affiché 39,99 euros en temps normal, mais tombe à 11,99 euros en cas de promotion.

Minecraft Dungeons

La franchise mondialement connue de Mojang (et Microsoft) a fait énormément de chemin depuis son Alpha, qui lui a ouvert les portes d’un succès difficile à imaginer à l’époque. Depuis, Minecraft a commencé à se décliner à diverses sauces, profitant de son univers reconnaissable entre mille. Parmi ces nouvelles recettes, on trouve, vous l’aurez compris, du Hack’n Slash, avec Minecraft Dungeons. Un titre résolument simple, allant à l’essentiel, ce qui n’est pas du goût de tous. Néanmoins, il peut être pris comme une porte d’entrée dans ce genre pas évident à appréhender, et en cela il remplit parfaitement son office.

À défaut de craft, mécanique entièrement absente de l’expérience de base, Minecraft Dungeons conserve la génération procédurale de son grand frère, et cela fonctionne plutôt bien. Les décors sont agréables à l’oeil, et retrouver le bestiaire du jeu original fera plaisir aux fans. Par ailleurs, la difficulté est adaptée aux plus jeunes, ou à ceux qui veulent passer un bon moment, sans se prendre la tête. Mais il est possible de passer, à tout moment, sur une expérience plus retorse. On débloque même un nouveau mode de difficulté particulièrement ardu en venant à bout de son aventure, seul ou en coopération jusqu’à quatre, en ligne ou en local.

Minecraft Dungeons est proposé 19,99 euros sur l’eShop hors promotion.

Children of Morta

Quitte à rester sur de la génération procédurale, autant aborder Children of Morta, qui en fait l’une de ses features les plus importantes. Le titre est un Hack’n Slash, mais aussi un Rogue Lite, ce qui signifie que la mort fait partie intégrante de son expérience. Le résultat aurait pu s’avérer frustrant, d’autant que la difficulté est dans le haut du panier, mais c’était sans compter sur une histoire qui avance même lorsque l’on ne parvient pas à progresser dans les donjons. Une riche idée, qui lui permet par ailleurs de tenir en haleine tous types de joueurs, pour peu qu’ils adhèrent à la proposition initiale évidemment.

L’autre particularité du titre, c’est qu’il ne propose pas de choix de classe au début de partie, mais qu’il sera à la place possible de changer de personnage en cours de route. Vous pouvez prendre les traits de tous les membres de votre petite famille, dont les compétences sont plutôt variées, de quoi permettre à Children of Morta de ne jamais tomber dans la redondance, malgré son genre assez répétitif. Une expérience très complète, vendue 21,99 euros hors promotion, ayant eu droit à deux contenus supplémentaires vendus respectivement 1,99 et 4,99 euros. Si vous êtes curieux, une démo est disponible sur l’eShop.

Hades

Avec Diablo II et III, c’est un peu la star de ce classement, puisque le titre de Supergiant Games a fait sensation en 2020, raflant notamment plusieurs prix prestigieux. Non content d’être un excellent Hack’n Slash, il est lui aussi un Rogue Lite à génération procédurale, proposant une progression calibrée, et s’offrant un nombre gargantuesque de builds différentes. Ici, vous ne choisissez pas de classe en début de jeu (ou de run) mais vous décidez de votre armement et de vos pouvoirs en fonction du loot, qui est abondant et bien géré. Par ailleurs, comme dans Children of Morta, aucune frustration vis-à-vis du scénario, puisque celui-ci avancera même en cas de défaite. Par ailleurs, il faut terminer plusieurs fois l’aventure pour voir le bout de l’histoire, ce qui assure une durée de vie colossale.

Non content de proposer un aspect visuel réussi, coloré et original, Hades repense la mythologie grecque, pour un résultat qui surprend. Les personnages sont étrangement bien écrits, parfois drôles ou touchants, et ce en dépit d’une histoire qui n’est pas particulièrement surprenante dans le fond. Il propose aussi de nombreux modificateurs de run, histoire de ne jamais laisser au joueur le temps de se lasser de son aventure, ou permettre à chacun de modeler la difficulté selon ses envies. Car le challenge est au rendez-vous, comme dans tout bon Rogue Lite, sans jamais se révéler insurmontable.

Ce petit indispensable est vendu 24,99 euros en temps normal, et tombe à 12,49 en période de promotion. Ce qui, au vu de son contenu, demeure très correct ! Espérons que Hades II soit du même acabit.