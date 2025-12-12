Diablo IV : L’extension Lord of Hatred sortira fin avril 2026, mais vous pouvez jouer avec le Paladin dès maintenant
Blizzard est bien obligé de se rabattre sur les Game Awards en l’absence de BlizzCon cette année, c’est pourquoi l’extension de Diablo IV a été présentée chez Geoff Keighley avec une nouvelle bande-annonce qui montre que le studio n’a rien perdu de son talent côté mise en scène. On découvre donc Lord of the Hatred, qui nous permettra de jouer non pas une, mais deux nouvelles classes, à commencer par le Paladin. Un guerrier de lumière d’ores et déjà disponible, à une condition.
Ayez la foi pour terrasser Méphisto
Lord of Hatred ouvrira un nouveau chapitre pour Diablo IV, avec la région de Skovos (ancien foyer de Lilith) à explorer pour trouver des indices concernant le retour du démon de la haine, Méphisto. Pour empêcher cela, vous pourrez compter sur deux nouvelles classes, et si Blizzard ne révèle pas l’identité de la deuxième, la première n’est autre que le Paladin. Ces guerriers chargés de protéger Sanctuaire peuvent brandir la lumière sacrée de plusieurs manières, en infligeant de gros dégâts aux démons. Pour la tester, vous devrez attendre le 28 avril prochain, date de sortie de l’extension Lord of Hatred de Diablo IV.
Ou alors, une autre option s’offre à vous. Si vous précommandez dès maintenant l’extension, vous aurez droit à un accès anticipé immédiat à cette classe, en plus de bien d’autres bonus.
Cette extension promet également de remanier certains détails dans le jeu comme sa partie à haut niveau, avec des plans de guerre pour sélectionner vos défis préférés et y ajouter des modificateurs de votre choix, ou bien avec la Haine résonnante, nouvelle activité qui permet d’affronter des hordes d’ennemis à n’en plus finir. Les arbres de compétences vont aussi subir une refonte globale avec cette extension.
Voici les différentes éditions proposées à l’achat pour Diablo IV: Lord of Hatred :
Édition standard
- 2e extension : Lord of Hatred (disponible le 28 avril 2026)
- Accès anticipé à la classe des paladins
- 1re extension : Vessel of Hatred
- 1 onglet de coffre supplémentaire
- 2 emplacements de personnage supplémentaires
- Éléments de décoration World of Warcraft
Édition Deluxe
- Tout le contenu de l’édition standard
- Pack d’objets ornementaux pour les paladins Haute garde des Cieux
- Pack de monture Basilic de Skartara
- Pack de passe de combat premium
- Skorch, le familier chimère
Édition Ultimate
- Tout le contenu de l’édition Deluxe
- Pack d’armures transclasse de chevalerie ombreuse (6 ensembles d’armures de classe)
- Trophée de dos ornemental réactif Tymn, écho de la flèche
- Portail Ascension des justes
- Pack de monture du royaume étincelant
- 3 000 pièces de platine
