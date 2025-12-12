Diablo IV : L’extension Lord of Hatred sortira fin avril 2026, mais vous pouvez jouer avec le Paladin dès maintenant

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Blizzard est bien obligé de se rabattre sur les Game Awards en l’absence de BlizzCon cette année, c’est pourquoi l’extension de Diablo IV a été présentée chez Geoff Keighley avec une nouvelle bande-annonce qui montre que le studio n’a rien perdu de son talent côté mise en scène. On découvre donc Lord of the Hatred, qui nous permettra de jouer non pas une, mais deux nouvelles classes, à commencer par le Paladin. Un guerrier de lumière d’ores et déjà disponible, à une condition.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Diablo IV
Diablo IV
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one

Date de sortie : 06/06/2023

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rod Fergusson, figure centrale de la saga Diablo, quitte son poste chez Blizzard

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Juillet 2025

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Juillet 2025

Diablo IV : L’événement Berserk démarrera le 6 mai, voici tout ce qu’il offrira

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Diablo IV : L’événement Berserk démarrera le 6 mai, voici tout ce qu’il offrira

Le manga Berserk va bientôt s’inviter dans Diablo IV le temps d’une collaboration

pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Le manga Berserk va bientôt s’inviter dans Diablo IV le temps d’une collaboration
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

L’Epic Games Store démarre son calendrier de l’Avent en vous offrant Hogwarts Legacy
pc
Image d\'illustration pour l\'article : L’Epic Games Store démarre son calendrier de l’Avent en vous offrant Hogwarts Legacy
Diablo IV : L’extension Lord of Hatred sortira fin avril 2026, mais vous pouvez jouer avec le Paladin dès maintenant
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Diablo IV : L’extension Lord of Hatred sortira fin avril 2026, mais vous pouvez jouer avec le Paladin dès maintenant
Ace Combat 8: Wings of Theve s’envolera sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Ace Combat 8: Wings of Theve s’envolera sur PC, PS5 et Xbox Series en 2026
Le film Street Fighter montre quelques images avec tout son casting, et on ne sait pas quoi en penser
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Street Fighter montre quelques images avec tout son casting, et on ne sait pas quoi en penser
Marvel Rivals : le déjanté Deadpool débarquera dès le 16 janvier lors de la Saison 6 du Hero-Shooter
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Rivals : le déjanté Deadpool débarquera dès le 16 janvier lors de la Saison 6 du Hero-Shooter
South of Midnight, le superbe jeu d’aventure de Compulsion Games, débarquera au printemps 2026 sur PS5 et Switch 2
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : South of Midnight, le superbe jeu d’aventure de Compulsion Games, débarquera au printemps 2026 sur PS5 et Switch 2
Phantom Blade Zero : l’action-RPG chinois dévoile sa date de sortie calée pour la rentrée 2026
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Phantom Blade Zero : l’action-RPG chinois dévoile sa date de sortie calée pour la rentrée 2026
Highguard : l’annonce finale des Game Awards est un shooter compétitif en Free to Play par les créateurs de Titanfall, Call of Duty et Apex Legends
Image d\'illustration pour l\'article : Highguard : l’annonce finale des Game Awards est un shooter compétitif en Free to Play par les créateurs de Titanfall, Call of Duty et Apex Legends
Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon
Image d\'illustration pour l\'article : Après Yakuza, Toshihiro Nagoshi dévoile son nouveau projet très similaire, Gang of Dragon
Mega Man: Dual Override – Mega Man signe enfin son grand retour avec un nouvel épisode prévu pour 2027
pc
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Mega Man: Dual Override – Mega Man signe enfin son grand retour avec un nouvel épisode prévu pour 2027
Game Awards 2025 : Le résumé de toutes les annonces (Tomb Raider, Divinity, Star Wars: Fate of The Old Republic…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Game Awards 2025 : Le résumé de toutes les annonces (Tomb Raider, Divinity, Star Wars: Fate of The Old Republic…)
Saros, le prochain jeu de tir de Housemarque, décale sa sortie au 30 avril 2026 en dévoilant un nouveau trailer d’histoire et de gameplay
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Saros, le prochain jeu de tir de Housemarque, décale sa sortie au 30 avril 2026 en dévoilant un nouveau trailer d’histoire et de gameplay
Star Wars: Galactic Racer, un nouveau jeu de course par d’anciens développeurs de Need for Speed et Burnout est annoncé
Image d\'illustration pour l\'article : Star Wars: Galactic Racer, un nouveau jeu de course par d’anciens développeurs de Need for Speed et Burnout est annoncé
LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026 et met en scène ses héros et ses méchants dans une nouvelle vidéo
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026 et met en scène ses héros et ses méchants dans une nouvelle vidéo
Clair Obscur: Expedition 33 rend disponible dès maintenant sa mise à jour gratuite « Thank You », avec pas mal de contenu inédit
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Clair Obscur: Expedition 33 rend disponible dès maintenant sa mise à jour gratuite « Thank You », avec pas mal de contenu inédit
Resident Evil Requiem confirme enfin le retour de Leon Kennedy
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem confirme enfin le retour de Leon Kennedy
Les créateurs de Soma présentent ONTOS, leur nouveau thriller de science-fiction
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Les créateurs de Soma présentent ONTOS, leur nouveau thriller de science-fiction
Game Awards 2025 : Voici tous les jeux récompensés, qui a été sacré meilleur jeu de l’année ?
Image d\'illustration pour l\'article : Game Awards 2025 : Voici tous les jeux récompensés, qui a été sacré meilleur jeu de l’année ?
Tomb Raider: Legacy of Atlantis réimaginera la première aventure de Lara Croft dès 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider: Legacy of Atlantis réimaginera la première aventure de Lara Croft dès 2026
Tomb Raider: Catalyst annoncé pour 2027, la toute nouvelle aventure de Lara Croft attendra encore un peu
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tomb Raider: Catalyst annoncé pour 2027, la toute nouvelle aventure de Lara Croft attendra encore un peu
007 First Light : On connaît l’identité de l’un des grands méchants du jeu, incarné par… Lenny Kravitz
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : On connaît l’identité de l’un des grands méchants du jeu, incarné par… Lenny Kravitz
Control: Resonant est officialisé par Remedy, la suite de la licence se dévoile et s’annonce pour 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Control: Resonant est officialisé par Remedy, la suite de la licence se dévoile et s’annonce pour 2026
Divinity : Larian Studios officialise son nouveau RPG majeur après Baldur’s Gate 3
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Divinity : Larian Studios officialise son nouveau RPG majeur après Baldur’s Gate 3
Invincible VS présente un personnage totalement inédit, la bagarre commencera en avril 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Invincible VS présente un personnage totalement inédit, la bagarre commencera en avril 2026