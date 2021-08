Diablo II Resurrected : L’accès anticipé démarre le 13 août, et la bêta ouverte le 20 août

Tandis que Diablo IV compte se faire attendre pendant encore un bon moment, les fans de la saga pourront étancher leur soif sur Diablo II Resurrected dès le mois prochain, en plus de raviver de nombreux souvenirs. Cette nouvelle version du jeu culte va auparavant avoir droit à deux sessions de test, qui viennent d’être datées.

Deux essais pour découvrir cette nouvelle version

Diablo II Resurrected passera tout d’abord pas la phase d’accès anticipé, réservée à celles et ceux qui ont précommandé le jeu. Elle débutera dès le 13 août prochain, à 19 heures, tandis que le pré-chargement de cet accès anticipé pourra être effectuer dès aujourd’hui. Cette période d’essai durera jusqu’au 17 août à 19 heures. Notez que contrairement au PlayStation Plus, le Xbox Live Gold sera requis pour accéder à l’accès anticipé.

Ce ne sera pas le cas pour la bêta ouverte, qui se tiendra quant à elle du 20 au 23 août (toujours à 19 heures), et qui sera disponible pour tout le monde, sans avoir besoin de précommander le jeu.

La bêta permettra d’avoir accès à cinq des sept classes du jeu, avec les actes I et II qui seront disponibles, tandis le multijoueur sera bien activé. Notez également que ces deux bêtas seront seulement accessibles sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et pas sur Switch.

Diablo II Resurrected sera disponible le 23 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.