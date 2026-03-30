Konami booste ses salaires de près de 30% au Japon

Une hausse spectaculaire pour les nouveaux employés

Comme pour Capcom ou Atlus, les gros éditeurs et studios japonais veulent attirer de nouveaux talents et garder ceux déjà en place. Pour y parvenir, la revalorisation des salaires reste l’une des solutions les plus efficaces. De surcroit, elle constitue généralement un indicateur de bonne santé financière. L’autre raison majeure est que ces entreprises souhaitent également proposer une rémunération plus compétitive afin d’attirer de nouveaux talents dans un marché du travail de plus en plus concurrentiel.

Konami a ainsi dévoilé une hausse importante de son salaire d’entrée pour les jeunes diplômés. Celui-ci passe désormais à 310 000 yens par mois (1692,91€), soit une augmentation d’environ 29% par rapport à 2023. Au-delà des nouveaux recrutements, Konami annonce également une hausse de salaire pour l’ensemble de ses employés avec une augmentation mensuelle supplémentaire. Il s’agit de la cinquième année consécutive que l’entreprise procède à ce genre de revalorisation salariale.

Konami insiste que la réussite de ses productions repose avant tout sur ses équipes :

La source de notre compétitivité dans la création de ces produits et services réside dans nos ressources humaines elles-mêmes, et nous entendons continuer à générer de l’innovation portée par la diversité de nos talents. En investissant de manière continue dans le capital humain, notamment à travers l’augmentation des salaires de base annoncée cette fois-ci, nous visons à améliorer l’engagement de nos employés et à continuer de créer de meilleurs produits et services. À l’horizon des cinq à dix prochaines années, le groupe Konami s’engage à assurer une croissance durable en attirant des talents diversifiés, en maximisant les capacités de ses employés et en créant un environnement de travail à la fois agréable et épanouissant.

Le temps où l’on moquait l’entreprise pour son business de pachinko semble désormais révolu. En effet, Konami connaît un gros regain de forme ces dernières années. L’éditeur a notamment relancé plusieurs licences majeures comme Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f ou encore Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Tous ont été des réussites critiques et commerciales. Konami n’a d’ailleurs pas fini d’exploiter ses licences historique et prépare déjà la suite avec Castlevania: Belmont’s Curse, développé par les français d’Evil Empire.