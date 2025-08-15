Konami annonce qu’il n’y aura pas de crossplay pour le mode multi de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Un mode multijoueur déjà enterré ?

Pour jouer au mode Fox Hunt de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, vous devrez patienter jusqu’à l’automne. D’ici là, il n’est pas dit que l’intérêt autour de ce remake soit encore très présent étant donné que les sorties s’enchaînent vite à la fin d’année, avec un public qui n’a pas un temps infini devant lui. Mais l’éditeur se colle aujourd’hui une deuxième balle dans le pied en annonçant que ce mode multijoueur n’intégrera pas de crossplay.

Une fonctionnalité pourtant devenue essentielle pour assurer le succès d’un mode comme celui-ci. Konami l’a indiqué via ses réseaux sociaux sans pour autant fournir une réelle justification à cette absence, ce qui rend la situation encore plus inacceptable et incompréhensible pour le public. En plus de son retard, le mode ne permettra donc pas aux différentes plateformes de communiquer, ce qui pourra rendre la recherche de partenaires plus compliquée.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sera quant à lui disponible dès le 28 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.