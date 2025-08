Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes nous détaille son contenu inédit

Le monde oublié version « astralée »

Une météorite a frappé le monde oublié, faisant apparaître une île volcanique. Une terrible menace se met alors à planer, à moins que notre héros ne renverse la situation. Voici l’intrigue supplémentaire prenant place dans ce Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes. Cet aspect et toutes les autres nouveautés de cette version sont concentrés dans les cinq minutes du dernier trailer du jeu.

« Le Pays des étoiles filantes » apporte concrètement des changements de level design. Grâce au pouvoir de la météorite, chaque niveau touché peut se retraverser dans une version astralée, avec pleins de changements plus ou moins conséquents, comme des ennemis renforcés, de nouvelles plateformes ou carrément des portions inédites à traverser.

Une visite renouvelée symbolisée également par les nouveaux transmorphismes possibles de Kirby. Le ressort permettra de bondir bien plus haut et d’écraser ses adversaires, le rouage nous fera grimper aux murs et, grâce à la pancarte, on prendra part à des séances de glisses. Tout ceci nous aidera à libérer les astralés prisonniers en fin de niveau, donnant accès au niveau suivant, et ainsi de suite.

Aussi, n’oublions surtout pas le volet collectibles. Le DLC amène des pièces astralées à collecter qui, une fois échangées au village Waddle Dee, nous donnera des figurines. Et si vous sentez l’appel du challenge, le village hébergera aussi la Coupe ultime Z EX, offrant les combats de boss les plus durs du jeu. Enfin, et avons-nous besoin de le rappeler, le jeu disposera de graphismes et d’un framerate améliorés.

Rendez-vous le 28 août pour (re)découvrir Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le Pays des étoiles filantes.