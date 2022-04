Kirby et le Monde Oublié fait le meilleur démarrage d’un jeu Kirby au Japon et bat même Elden Ring

La période du premier trimestre aura été compliqué pour les éditeurs, étant donné l’afflux de sorties qui a eu lieu entre février et mars, avec l’arrivée de très gros jeux qui se faisaient mutuellement de l’ombre. Mais Nintendo prouve encore une fois que ses licences peuvent résister contre vents et marrées à partir du moment où elles sortent sur Switch, puisque malgré l’embouteillage des sorties (surtout le 25 mars), Kirby et le Monde Oublié est un nouveau succès commercial pour le constructeur.

Kirby and the Forgotten Land had the 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔𝗨𝗡𝗖𝗛 for the series in Japan, with a 70% increase over launch sales of Triple Deluxe.

It's the second biggest launch of 2022 in Japan so far, behind Pokémon Legends and above Elden Ring. pic.twitter.com/6Vlmp1tOq4

— Game Data Library (@GameDataLibrary) March 31, 2022