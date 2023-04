Kirby et le Monde Oublié : A l’image de Breath of the Wild avec Zelda, le jeu a été un « tournant » pour la série Kirby

L’avenir de Kirby uniquement en 3D en conséquence ? Pas forcément !

Tout en précisant que le studio japonais ne développait pas des titres Kirby pour qu’ils deviennent « comme n’importe quel autre jeu de n’importe quelle autre série », le directeur général de la licence a déclaré ceci : « Si nous parlons de ce que Breath of the Wild a peut-être fait pour la série Zelda, à savoir que c’était une révolution pour la série, je pense que Kirby et le Monde Oublié était en quelque sorte un tournant. Et je pense que vous pouvez le considérer comme étant la première étape du genre de défis à relever afin de créer des jeux Kirby en 3D. »

Est-ce une façon d’insinuer que le futur des productions mettant en scène notre petite boule rose préférée sera entièrement tourné vers la 3D ? Pas forcément selon Shinya Kumazaki : « En réalité, il s’agit du type d’expérience de jeu que nous pouvons offrir aux joueurs et de la meilleure façon de la leur apporter de manière optimale qui dictent vraiment la façon dont nous l’exprimons dans le jeu. » Autrement dit, il s’agit davantage d’un nouvel outil dont HAL Laboratory pourra se servir ou non par la suite si cela est nécessaire.

Il ajoute ceci : « Avec des titres comme Kirby Air Ride, nous avions l’environnement pour créer un jeu 3D mais pas la compétence créative ni l’expérience. Nous voulions vraiment pouvoir expérimenter et voir si c’était quelque chose que nous pouvions apporter à la série principale. Nous avons compris que l’obstacle à franchir pour créer un jeu 3D Kirby allait être haut. »

« Lors de la conception de Kirby’s Blowout Blast, j’ai examiné certains des défis précédents rencontrés par la série et j’ai vraiment exploité l’expérience que les gens et les équipes ont acquise pendant que nous le développions. Et nous sommes arrivés à un point où nous avions l’impression d’avoir les compétences, nous avions l’expérience. Et quand nous nous somme mis à l’épreuve, tout a commencé à se mettre en place et c’est pourquoi nous nous sommes sentis en mesure de fournir une expérience Kirby 3D qui sera accessible à de nombreuses personnes. »

Reste maintenant à savoir ce que l’avenir de la saga Kirby nous réserve. Pour rappel, après le lancement de Kirby et le Monde Oublié, Nintendo nous a gratifié d’un party game multijoueur en août 2022, Kirby’s Dream Buffet, et d’un « remake » avec Kirby’s Return to Dream Land Deluxe en février dernier. A suivre.