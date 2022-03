Test Kirby et le Monde Oublié – Kirby et plate-forme 3D, un duo gagnant ?

Depuis sa création dans les années 80, HAL Laboratory nous a habitués à des jeux au gameplay solide, simple et bien pensé, notamment dans ses productions plus modestes, comme BoxBoy! ou Part Time UFO, où le studio n’hésite pas à tester des concepts divers et variés.

Étrangement, cependant, HAL semble se montrer plus réticent lorsqu’il s’agit de sa série phare : Kirby. Malgré de nombreux spin-offs et toute une variété de gameplay, elle ne s’est jamais détournée de sa forme de plateformer 2D pour sa série principale. Un état de fait qui s’est ressenti sur Kirby : Star Allies, jugé trop peu ambitieux par de nombreux fans.

Quatre ans après ce dernier, et sur une Switch maintenant bien installée sur le marché, HAL Laboratory sort enfin des sentiers battus avec Kirby et le Monde Oublié, premier opus de la série véritablement en 3D (à l’exception de deux spin-offs).

En début de mois nous vous livrions nos impressions sur les premières heures de cette aventure unique en son genre pour la série. Assez optimistes, nous émettions cependant quelques réserves sur sa difficulté et sur son contenu.

À quelques jours de la sortie du jeu, et à l’aube du 30e anniversaire de Kirby, qu’en est-il du résultat final ? Après tant d’années à tester de nouveaux gameplay, mais sans jamais trop oser s’éloigner de la plate-forme 2D, l’épopée a-t-elle été à la hauteur de nos espérances ?

Condition de test : Nous avons terminé l’histoire principale en mode de difficulté Ouragan, soit en difficulté normale, ainsi que la majorité du contenu additionnel pour un total de jeu d’environ une vingtaine d’heures. Nous avons également passé quelques heures en mode coopératif.

Carby sur les chapeaux de roues

Tout commence alors que Kirby profite de sa balade digestive dans la nature en fête. Le ciel est bleu, les papillons virevoltent ; tout semble laisser présager une journée ordinaire sur la Planète Pop, quand tout à coup, des nuages viennent assombrir le ciel et une immense faille aspire Kirby et les Waddle Dee dans ce qui semble bien être une autre dimension.

Après avoir repris le contrôle de Kirby sur une plage inconnue, les premières minutes du jeu sont passées à se familiariser avec les contrôles.

Comme la série en a l’habitude, ici le tutoriel prend la forme d’un petit niveau d’introduction très succin dans lequel il suffit juste de progresser, suivre les indications des petits pictogrammes en bas de l’écran, et le joueur est paré pour l’aventure. Pas besoin de plus pour expliquer un gameplay qui n’a pas bougé depuis quasiment 30 ans et qui fonctionne toujours aussi bien. Quelques minutes suffisent au joueur pour se familiariser entièrement avec le gameplay, et c’est bien un des éléments qui fait la force de la série.

C’est dans ce prologue que se fera la première rencontre du joueur avec le gimmick principal du jeu : le transmorphisme.

Légèrement malmené lors de son passage à travers le vortex, le petit corps de Kirby n’est plus en mesure d’avaler de larges objets comme il pouvait le faire avant. Au lieu de ça, il est obligé de conserver ces objets dans sa bouche et de les contrôler tels quels. Au nombre d’une dizaine, ces transformations, outre leur côté complètement absurde et décalé, apportent une touche d’humour et d’inattendu au jeu, tout en reposant sur un gameplay à deux touches fun et rapide à prendre en main.

Vraiment très récurrentes, ces phases reposent sur un level design spécifique qui s’intègre très bien aux niveaux, mais elles ne se valent cependant pas toutes en termes de longueurs ou de pertinence : là ou certaines transformation seront utilisées pour traverser une large portion de niveau, d’autres serviront tout simplement à débloquer un passage ou même à accéder à un objet optionnel dans le décor qui aurait pu être tout aussi bien récupérable sans avoir recours à une transformation l’affaire de 5 secondes.

Walk walk fashion Kirby

Le Monde Oublié ne serait pas un jeu Kirby sans un panel de dons d’imitations digne de ce nom. Ainsi on retrouve dans cet opus quelques grands classiques de la série, comme feu ou glace, mais aussi quelques nouveautés comme foreuse ou explorateur. La véritable différence ici est que chacun de ces pouvoirs est améliorable au fur et à mesure de l’aventure.

En plus d’être assez impressionnantes visuellement, et de donner un sacré flow à Kirby, il faut l’avouer, chacune de ces améliorations possède ses propres spécificités en termes de puissance, de vitesse et d’effet additionnel, apportant un peu de fraicheur au gameplay, faute de véritablement le renouveler, en plus de proposer une certaine liberté de choix au joueur.

Ces améliorations restent entièrement optionnelles, néanmoins, le jeu est visiblement conçu pour inciter le joueur à les utiliser, d’une part afin de débloquer les différents niveaux bonus, mais également pour progresser ; globalement assez simple, il se fait tout de même de plus en plus difficile à mesure de l’aventure, encore si l’on souhaite compléter les objectifs de niveaux, pour lesquels avoir recours aux améliorations peut s’avérer salvateur.

À l’inverse, ne pas les utiliser peut apporter le challenge supplémentaire qui manquait cruellement aux jeux Kirby ces dernières années, obligeant ainsi le joueur à apprendre à lire les boss et maitriser le très satisfaisant système de parade du jeu.

On regrettera cependant le manque de variété dans le nombre de pouvoirs proposés, au nombre de douze, contre une vingtaine dans Star Allies (sans compter les combinaisons), et les améliorations ne compensent pas forcément l’absence de certains pouvoirs cultes comme Rayon, Combat ou même le plus récent Psy.

Toutes ces nouveautés de gameplay ne fonctionneraient pas sans un level design adapté, et il est clair que ces deux éléments ont ici été pensés conjointement. Que ce soit le transmorphisme ou les pouvoirs et leurs améliorations, tout semble avoir été conçu pour pleinement tirer parti de la 3D et proposer une expérience non seulement soignée, mais également assez ambitieuse, communiquant une impression de gigantisme rarement ressentie chez Kirby.

Certes les textures ne sont pas des plus fines, et on remarquera la chute massive de FPS dans l’animation des ennemis en arrière-plan, néanmoins le jeu est peut-être l’un des plus jolis à regarder de la console grâce à une direction artistique travaillée. S’inscrivant dans la parfaite lignée de celle de la série, elle tire efficacement parti des limitations de la Switch tout en nous offrant des décors chamarrés tout en profitant de la légère mobilité de la caméra pour y cacher ça et là quelques bonus.

Faire de mauvaise fortune bon Kirby

S’il y a bien une chose à laquelle la série Kirby nous a habitués ces dernières années, ce sont ses différents mini-jeux et objets à collectionner, et de ce point de vue Le Monde Oublié n’est pas en reste, mais sous une nouvelle forme : adieu menus hérités de l’époque de Fun Pak et bonjour tout nouveau Village Waddle Dee.

Adorable petite colonie qui fera office de hub dans ce monde hostile, ce village, qui se construira au fur et à mesure des Waddle Dee sauvés, apporte vraiment beaucoup de charme et de fraicheur en nous proposant quelque chose d’un peu plus organique et immersif pour accéder aux mini-jeux.

Entre la pêche, le service de nourriture, l’arène, et bien d’autres, le joueur ne manquera pas d’activités s’il souhaite faire une petite pause dans son aventure. On a beau en faire extrêmement vite le tour, comme c’était déjà le cas auparavant, elles ont l’avantage d’apporter un petit plus, qui plus est jouable en coopération.

Les mini-jeux ne sont d’ailleurs pas les seuls jouables à deux en local. Comme il avait été annoncé lors des différents trailers du jeu, l’aventure principale est entièrement jouable en coopération, et c’est Bandana Waddle Dee qui reprend du service pour accompagner Kirby dans son aventure.

De prime abord, l’expérience multi est très fun et se trouve également beaucoup plus agréable et lisible qu’elle pouvait l’être, les niveaux 3D laissant beaucoup plus d’espace aux joueurs.

Il est cependant clair que le jeu est beaucoup plus orienté solo que multi tant l’expérience coopérative peut se montrer asymétrique entre les deux joueurs, Kirby ayant accès à tous les gimmicks du jeu tandis que Waddle Dee devra se cantonner à sa lance, se trouvant ainsi privé d’une bonne partie du gameplay, même si un effort a été fait durant les phases de transmorphisme pour que le joueur 2 ne soit pas complètement à la rue.

Lore y es-tu ?

Nous ne nous attarderons pas sur l’histoire, car les prémices restent assez basiques, à noter cependant que les fans de Kirby les plus assidus remarqueront que le jeu est assez pauvre en lore comparativement à Star Allies, qui donnait beaucoup de grain à moudre à ceux qui souhaitaient se plonger dans les limbes du monde de Kirby.

Ici on retrouvera quelques éléments nouveaux, mais la plupart resteront des choses glanées dans quelques descriptions de figurines et sur lesquelles spéculer. Avec la disparition des descriptions d’écrans pause, le fait est que l’on y perd pas mal de ce point de vue. Cet élément n’élève en rien à l’expérience globale du jeu, mais les fans qui y sont le plus attachés pourraient être déçus de ce point de vue.