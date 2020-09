Kingdom Hearts: Melody of Memory fait le plein d’infos sur ses modes de jeu

Prévu pour sortir dans deux petits mois, Kingdom Hearts: Melody of Memory a été présenté en détail par Square Enix, qui revient sur les modes de jeu du titre ainsi que sur ses personnages et les mondes que l’on pourra visiter.

Les modes versus détaillés

Cette méga compilation musicale nous permettra donc de jouer avec tous les personnages principaux de la série, de Sora, Donald, Dingo à Roxas, Axel, Xion et Ventus, Terra et Aqua. Il sera possible de changer de personnage dès qu’ils seront débloqués, même dans le mode histoire.

Plusieurs modes de difficultés seront de la partie. Pour les débutants, un mode de jeu à une touche leur permettra de pouvoir jouer sans se soucier des boutons, tandis que les plus expérimentés auront droit à un mode plus complexe avec plus de touches à retenir.

Concernant les modes versus, on apprend que seule la version Switch aura droit à du 1vs1 en local. Les joueurs PS4/One devront se contenter du online, ou de matchs contre l’IA. Durant la partie, il sera possible d’utiliser des « Tricks » pour gêner votre adversaire, dont la nature ne sera pas tout le temps la même. On pourra par exemple switcher entre les PV des deux joueurs, où occulter un peu la visibilité de l’autre joueur.

La version Switch sera également la seule à avoir droit au mode « Friend Battle Royale », où 8 joueurs peuvent s’affronter. Dès lors qu’un joueur loupe plusieurs touches, il est éliminé, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un gagnant qui sera celui avec le meilleur score.

Les mondes et morceaux

On visitera alors 47 mondes différents, dont 31 de l’univers Disney, pour 16 mondes originaux. Le jeu comptera aussi 33 boss, pour plus de 140 morceaux issus de tous les épisodes. Dès lors que vous aurez complété un morceau dans le mode principal, vous pourrez l’écouter librement dans le mode Musée, en plus de pouvoir regarder tous les clips et séquences du jeu.

Voici la liste des morceaux déjà confirmés :

Kingdom Hearts

A Day in Agrabah

Arabian Dream

Destiny Islands

Go for It!

Hand in Hand

Hikari

Olympus Coliseum

To Our Surprise

Traverse Town

Under the Sea

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

Castle Oblivion

The Force in You

Kingdom Hearts II

Darkness of the Unknown

Roxas

Savannah Pride

Schezo Di Notte

Sinister Shadows

The 13th Struggle

Vim and Vigor

Working Together

Kingdom Hearts II Final Mix

The Other Promise

Kingdom Hearts 358/2 Days

Another Side -Battle Ver.-

Secret of Neverland

Vector to the Heavens

Kingdom Hearts Re:coded

Wonder of Electron

Kingdom Hearts: Birth by Sleep

Dismiss”

Enter the Darkness”

Hau’oli, Hau’oli”

Rage Awakened -The OriginThe Encounter -Birth by Sleep Version

Kingdom Hearts 3D: Dream Drop Distance

All for One

L’Impeto Oscuro

The Eye of Darkness

Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep: A Fragmentary Passage

Wave of Darkness I

Kingdom Hearts III

Let It Go ~Ari no Mama De~

Kingdom Hearts Orchestra -World Tour- Album

Destati

Kingdom Hearts: Melody of Memories sera disponible dès le 13 novembre sur PS4, Xbox One et Switch.