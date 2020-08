Une date pour Kingdom Hearts : Melody of Memory

Après une première annonce du jeu il y a de cela quelques mois, Kingdom Hearts : Melody of Memory refait parler de lui à l’occasion du Nintendo Direct Mini du 26 aout. L’occasion de découvrir de nouvelles images du titre mais aussi, plus important, la date de sortie du jeu !

Le jeu musical Kingdom Hearts bientôt chez nous !

Et c’est à partir du 13 novembre que les possesseurs de Nintendo Switch, mais aussi de PlayStation 4 et Xbox One, auront la chance de pouvoir jouer au rythme des thèmes musicaux issus de Kingdom Hearts, mais aussi de Disney bien entendu.

Kingdom Hearts : Melody of Memory vous proposera d’incarner vos personnages favori dans différents niveaux issus de la série. Le jeu, reprenant le principe des Theatrhythm proposera des niveaux d’affrontement, mais aussi des niveaux dit cinématiques nommées plongée mémorielle. On retrouvera également les combats de boss, où il faudra être capable d’esquiver les attaques adverses.

Le jeu proposera également un multijoueur local et en ligne basé sur ce que l’on a pu voir sur Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call, où le scoring sera votre élément de chamaille. La Nintendo Switch sera cependant la seule console à proposer un mode free-for-all pouvant être joué jusqu’à 8 joueurs.

Montré lors du passage du Nintendo Direct Mini, vous débloquerez également un lecteur musical et vidéo pour revoir les différentes séquences et écouter en boucles vos thèmes préférés. Et comme toujours pour l’ensemble des spin-off de Kingdom Hearts, nous aurons l’occasion de découvrir un nouveau pan de l’histoire ! Le trailer à révélé d’ailleurs une courte séquence où l’on voit Kairi discuter avec Ansem le sage pendant que Riku arrive.

Kingdom Hearts Melody of Memory est prévu pour le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez d’ores et déjà le précommander au tarif de 60€